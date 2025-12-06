ซีเกมส์จริงหรือ? ชาวเน็ตถล่มยับ ภาพสนามเบสบอล น้ำขังต้องซับผ้า ชาวเน็ตแซว "กีฬาสี อบต. ยังยิ่งใหญ่กว่า"

โลกออนไลน์เผยสภาพสนามเบสบอล "ซีเกมส์ 2025" พบว่ามีน้ำขังในสนามจนเจ้าหน้าที่ใช้ผ้าซับ แถมคู่สำคัญ "สิงคโปร์-ลาว" ถูกย้ายไปแข่งข้างสนามซ้อม ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นเปรียบเทียบงานกีฬาสีโรงเรียนยังยิ่งใหญ่กว่า
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. เพจ "Render Thailand" เผยภาพบรรยากาศสุดอึ้งของการแข่งเบสบอล ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อ.ธัญบุรี (รังสิต คลอง 6) โดยภายในสนามมีน้ำขังจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้ผ้าซับน้ำขังออก
พร้อมระบุข้อความว่า "เบสบอลวันนี้ อินโดนีเซียแข่งกับมาเลเซีย และสิงคโปร์แข่งกับลาว ตอนแรกผมเข้าใจว่าคู่แรกแข่งเสร็จ คู่ที่สองแข่งต่อ พอออกมาจากสนามเจอนักกีฬาสิงคโปร์และลาวกำลังแข่งกันอยู่ที่สนามด้านข้าง ตอนแรกเข้าใจว่าแค่ซ้อมกันเล่น ๆ แต่พอไปถามถึงได้รู้ว่านี่คือการแข่งจริง ผมอึ้งกับสภาพรอบ ๆ สนามมาก"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลว่า ขอใช้สนามตามมหาวิทยาลัยในเมืองน่าจะดูดีและพร้อมกว่านี้เยอะ ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรกับ กกท. ดี , กีฬาสี อบต. รึเปล่า , กีฬาสีโรงเรียนยังยิ่งใหญ่กว่าอีก , งานวันเด็ก อบต. ชัดๆ , กีฬา อบต.อาเซียน