“หาดใหญ่สู้!” โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า เปิดไฟรูปหัวใจกลางเมือง ส่งกำลังใจให้ชาวหาดใหญ่

โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า (Lee Gardens Plaza Hotel) ใจกลางเมืองหาดใหญ่ แสดงพลังใจให้แก่ชาวหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งล่าสุด ด้วยการเปิดไฟประดับตึกเป็นรูปหัวใจดวงโต สว่างไสวกลางฟ้าในยามค่ำคืน
วันนี้ (3 ธ.ค.) โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้สร้างความประทับใจและมอบกำลังใจให้กับผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม
ทางโรงแรมได้ใช้การจัดแสงไฟของอาคาร เปิดเป็นรูป "หัวใจ" ดวงใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการให้กำลังใจและความหวังในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด
ทั้งนี้ โพสต์ภาพดังกล่าวจากเพจของโรงแรมพร้อมกับติดแฮชแท็กที่สื่อความหมายถึงการลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ได้แก่ #เราจะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน รวมถึง #HugHeartYai และ #HeartYaiComeback
ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า "ขอให้ฟื้น คืนกลับ เป็น หาดใหญ่ หาดใหม่ ที่สดชื่น แจ่มใส กว่าเก่าเลยนะคะ" ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาให้เมืองหาดใหญ่กลับมาสดใสและเข้มแข็งอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการกระทำของโรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า ถือเป็นการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาคธุรกิจในการร่วมส่งสัญญาณเชิงบวกและพลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน