ผู้สื่อข่าวดัง ฉะ! คลิปโจ๋ลุยน้ำฉกไมโครเวฟจากร้านค้า ชี้หลักฐานชัด วอนนำไปคืนร้านด้วย

ผู้สื่อข่าวชื่อดัง “อนุวัต จัดให้” เผยภาพขณะวัยรุ่นฉวยโอกาสน้ำท่วม แบกไมโครเวฟและของร้านค้าไปต่อหน้าต่อตา ล่าสุดผู้ที่มีคลิปวิดีโอได้ส่งหลักฐานให้ตำรวจดำเนินคดีแล้ว พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การช่วยเหลือ แต่เป็นการนำของร้านค้าออกไปโดยพลการ ชาวโซเชียลวิจารณ์หนักเรียกร้องให้เอาผิดถึงที่สุด
วันนี้ (3 ธ.ค.) อนุวัต เฟื่องทองแดง นักข่าวและผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากช่องวัน 31 เจ้าของเพจ “อนุวัต จัดให้” ได้เผยภาพและคลิปเหตุการณ์ระหว่างน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยปรากฏให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นลุยน้ำท่วมระดับเอว พร้อมแบกไมโครเวฟและข้าวของจากร้านค้าออกไปอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
อนุวัตระบุว่า ภาพที่เห็น “ไม่ใช่การช่วยนำของกลับร้าน” แต่เป็นการนำของร้านค้าออกไปโดยพลการ พร้อมเผยว่ามีทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอที่ชัดเจนมากพอจะใช้เป็นหลักฐานให้ตำรวจดำเนินคดี
ล่าสุดมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ถ่ายคลิปได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยอนุวัตย้ำว่าพฤติกรรมเช่นนี้สร้างความเสียหายแก่ผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมอย่างหนักอยู่แล้ว
หลังคลิปถูกเผยแพร่ โลกโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง โดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสในช่วงภัยพิบัติซ้ำอีก.