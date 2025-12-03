พระราชินี ทรงนำทีมเรือใบวายุ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ของเรซที่ 2 ในรายการภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 ณ หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันนี้ (3 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.03 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37” ประจำปี 2568 ณ บียอนด์ กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายเควินรอเบิร์ต วิทคร๊าฟท์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ฯ นักกีฬา ผู้บริหาร เฝ้า ฯ รับเสด็จ
จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประทับเรือ Iguana X100 เสด็จฯไปยังเรือใบหมายเลข THA 72 เพื่อทรง เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบประเภท IRCZero ในนามทีมวายุ โดยในวันนี้ทรงทำหน้าเป็นเนวิเกเตอร์ หรือผู้ควบคุมทิศทางเรือ ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการบินจึงทรงทำให้สามารถคำนวณทิศทางลมอันแปรเปลี่ยนในทะเลได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งเมื่อปีที่แล้ว ยังทรงเคยศึกษาหลักสูตร Electronic Navigation for Racing Yachts ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วย การพยากรณ์ลมฟ้า อากาศ การใช้เครื่องมือเนวิเกเตอร์ หน้าที่ของเนวิเกเตอร์สำหรับการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางลม จึงทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางลมให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อนำเรือไปในทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
การแข่งขันเรือ ใบประเภท IRCZero ในวันนี้ เป็นการเก็บคะแนนในเรซที่ 2 มีเรือทั้งหมด 3 ลำ จาก 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย และ ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเรือใบประเภทนี้ ถือเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ต้องอาศัยทักษะขั้นสูงของลูกเรือในการบังคับเรือให้เข้ากับสภาพลมและคลื่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สำหรับผลการแข่งขันของเรซที่ 2 ทีมเรือใบวายุ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงร่วมแข่งขันด้วย ทำคะแนนเป็นอันดับที่ 1 อันเน้นย้ำถึงจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันอันเข้มแข็ง และพระราชปณิธานในการสืบสานกีฬาเรือใบของไทย ส่งเสริมแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่
การแข่งขัน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37” ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเรือเข้าแข่งขันจำนวน 120 ลำ ประกอบด้วยเรือDingky เรือเล็ก 76 ลำ เรือ S/V 14 เรือคนพิการ 6 ลำ และเรือ Keelboats เรือใหญ่ 38 ลำ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 365 คน จาก 10 กว่าประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สวีเดน เบลเยี่ยม จีน เยอรมันนี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. ถึงวันที่ 6 ธ.ค. ณ หาดกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต