ไวรัล 9 แสนวิว! "เฟรดดี้ เบอร์นัล" ถูกจับโป๊ะฉลองคริสต์มาสด้วยอาหารพลาสติก ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจเวเนซุเอลา

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อการกระทำของรัฐบาลเวเนซุเอลา หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากนักการเมืองคนสนิทของ ปธน.มาดูโร ที่แสดงภาพการเฉลิมฉลองอาหารค่ำท่ามกลางเทศกาลคริสต์มาสที่รัฐบาลประกาศให้เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มีการจับสังเกตว่าอาหารที่ปรากฏในคลิปดูเหมือนของปลอม ทั้งที่ประเทศกำลังประสบปัญหาความอดอยากและมีผู้ลี้ภัยหนีออกนอกประเทศเกือบ 8 ล้านคน
จากกรณีประเทศเวเนซุเอลายังคงเผชิญวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่รุนแรง โดยเฉพาะปัญหาความอดอยากและช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ความไม่โปร่งใสทางการเมืองและการปราบปรามผู้ต่อต้านภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ ทำให้ยอดผู้อพยพหนีออกจากประเทศพุ่งสูงถึง 7.9 ล้านคน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พ.ย. "นายเฟรดดี้ เบอร์นัล" นักการเมืองคนสนิทของประธานาธิบดีมาดูโร โพสต์คลิปวิดีโอลงในช่อง TikTok ของตนเองที่มีผู้ติดตามกว่า 3 แสนคน โดยในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นเจ้าตัวกำลังเฉลิมฉลองอาหารค่ำในเทศกาลคริสต์มาสอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลและถูกจับผิดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภาพอาหารที่อยู่บนจานดูเหมือนอาหารพลาสติกหรือของปลอม และไม่มีใครบนโต๊ะรับประทานอาหารนั้นเข้าไปเลย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความพยายามจัดฉากที่ไม่แนบเนียนเพื่อสร้างภาพว่าประเทศมีความสุข
ทั้งนี้ นายเบอร์นัลยังคงไม่สะทกสะท้านต่อกระแสวิจารณ์ และไม่ได้ลบคลิปวิดีโอดังกล่าวออกจากช่องทางของตน ซึ่งล่าสุด มียอดวิวแล้วกว่า 9 แสนครั้ง
นอกจากนี้ การเฉลิมฉลองคริสต์มาสในคลิปวิดีโอดังกล่าวมีขึ้นก่อนช่วงเทศกาลปกติ เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้ช่วงเวลาคริสต์มาสของเวเนซุเอลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้แก่ประชาชน เพื่อหวังกลบเกลื่อนปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ