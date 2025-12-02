ไวไว ผนึกกำลังภาครัฐ ร่วมปฏิบัติการ “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สานต่อพันธกิจดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบ ,เส้นหมี่อบแห้งไวไวและผงปรุงสำเร็จตรารสเด็ด ตอกย้ำบทบาทองค์กรที่ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย เดินหน้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” ภายใต้การผลักดันของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมุ่งส่งมอบความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เข้าถึงพื้นที่จริง และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างสูงสุด