สะเทือนวงการสร้างสรรค์! ผู้ออกแบบพิธีเปิด-ปิดซีเกมส์เผยถูกเปลี่ยนทีมกะทันหัน หลังทุ่มทำงาน 7 เดือนเต็ม

ดรามากลางวงการอีเวนต์ระดับชาติ! “เรืองฤทธิ์ สันติสุข” ผู้ออกแบบและผู้กำกับศิลป์ โพสต์เล่าเบื้องหลังการทำงานพิธีเปิด-ปิดซีเกมส์กว่า 7 เดือน ก่อนถูกยกเลิกงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า พร้อมเผยความเจ็บปวดต่อ “ระบบเดิม” ที่บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของประเทศ
วันนี้ (2 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก "Rueangrith Suntisuk Ton" ของ เรืองฤทธิ์ สันติสุข ผู้ออกแบบและผู้กำกับศิลป์
ได้ออกมาเล่าประสบการณ์การทำงานพิธีเปิด-ปิดซีเกมส์ที่เขาและทีมงานทุ่มเททำมานานกว่า 7 เดือน ก่อนถูกยกเลิกแบบไม่ทันตั้งตัว ทั้งที่งานเดินหน้าไปไกลและใกล้กำหนดการจริงเข้าไปทุกที
เรืองฤทธิ์เล่าว่า เขาได้รับการเชิญให้มารับหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม แม้ลังเลเพราะไม่เคยร่วมงานกับหน่วยงานรัฐ แต่สุดท้ายตัดสินใจรับงาน เพราะอยากนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ และแก้ปัญหางานใหญ่ระดับประเทศที่มักอยู่ในมือผู้เล่นรายเดิม ทีมงานที่เริ่มต้นเพียง 4 คนต้องออกทุนส่วนตัวเพื่อทำแบบนำเสนอและเตรียมงานให้ทันกำหนด ทั้งยังต้องทำงานท่ามกลางงบประมาณจำกัด แต่ก็ยังเดินหน้าด้วยความตั้งใจ
ระหว่างทางเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อมีการย้ายสถานที่จัดงานไปสนามราชมังคลากีฬาสถานเพราะเหตุความปลอดภัย ส่งผลให้ต้องออกแบบงานใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ดี แบบใหม่ที่ทำขึ้นได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และยังเป็นงานที่เปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งโชว์จากศิลปิน LGBTQ+ แร็ปเปอร์สาวที่เคยถูกแบน และการนำเสนอศิลปะมวยไทยรูปแบบร่วมสมัย
กระทั่งปลายเดือนกันยายน หลังรัฐบาลใหม่เริ่มทำงาน ทีมงานเริ่มได้ยินเสียงแปลกเมื่อศิลปินหลายรายถูกติดต่อจาก “ทีมซีเกมส์อีกชุด” เพื่อเช็กคิว ทำให้เกิดความกังวลและสอบถามไปยังผู้ใหญ่ แต่กลับไม่ได้รับคำอธิบายที่ชัดเจน ความไม่แน่นอนทำให้ทีมงานรู้สึกไปต่อไม่ได้ และเมื่อถึงกลางเดือนตุลาคมจึงตัดสินใจหยุดงานทั้งหมด แม้จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้รับการยืนยันหรือหนังสือแจ้งยกเลิกอย่างเป็นทางการ
เรืองฤทธิ์ระบุว่า การถูกเปลี่ยนทีมแบบกะทันหันไม่ใช่เรื่องเสียหายด้านธุรกิจมากเท่าความเจ็บปวดทางใจ เพราะมันทำลายกำลังใจของคนทำงานสร้างสรรค์และสะท้อนถึงระบบภาครัฐที่ยังขวางการพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม เขายังหวั่นว่าการจัดงานใหม่ที่เหลือเวลาเพียงหนึ่งเดือนกว่าๆ อาจกระทบภาพลักษณ์ประเทศ แต่ก็ยังส่งกำลังใจให้ทีมใหม่ทำงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของชาติ ท่ามกลางความคาดหวังว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้