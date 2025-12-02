ไต้หวันเปิดตัว “แพลตฟอร์มบริการด้านบุคลากรเทคโนโลยี ไต้หวัน–ไทย”

MGR Online : สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จัดตั้งแพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไต้หวัน-ไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไต้หวันที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร และพัฒนาทักษะบุคลากร
นายปีเตอร์ หลัน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ได้ประกาศจัดตั้ง "แพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไต้หวัน-ไทย" ณ บางกอก คลับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2025 (อีเมลแพลตฟอร์ม: tw.th.talent@gmail.com เบอร์โทร 02-119-3555 ต่อ 386)
ไต้หวันเป็นประเทศอันดับ 4 ที่ลงทุนในประเทศไทยโดยตรง เช่น อุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ (PCB) มูลค่าการลงทุนสะสมในไทย มีมูลค่าเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยหลักของผู้ประกอบการชาวไต้หวันในการลงทุนที่ไทย
สำนักงานฯ ได้เชิญผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (NPUST) ที่ได้ก่อตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรนานาชาติไต้หวัน ประจำประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคมศกนี้ มาแบ่งปัน“โครงการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ” (International Industrial Talents Education Special Program (INTENSE Program)) ของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน
นอกจากนี้ ยังได้ เชิญสมาคมแผงวงจรพิมพ์ไต้หวัน (TPCA) มาแบ่งปันประสบการณ์ก่อตั้ง “สถาบันแผ่นวงจรพิมพ์ไต้หวันในไทย” และความร่วมมือด้านบุคลากรกับฝ่ายไทยด้วย สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้งแพลตฟอร์มนี้ จะช่วยเร่งการเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา สร้างแรงผลักดันใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการชาวไต้หวันที่มาดำเนินกิจการในประเทศไทยอีกด้วย
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไต้หวันได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ จึงได้ย้ายมาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (อุปกรณ์), ปัญญาประดิษฐ์ (การประกอบเซิร์ฟเวอร์) และแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสาขาการลงทุนที่รัฐบาลไทยประสงค์จะดึงดูด อีกทั้งมีมูลค่าการลงทุนสูง โดยในปี 2024 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการชาวไต้หวันที่ได้รับอนุมัติให้เข้ามาลงทุนในไทยอยู่ที่ประมาณ 15.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และทำให้ไต้หวันเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในไทยมากเป็นอันดับที่ 4 เช่น อุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ (PCB) มีผู้ประกอบการชาวไต้หวันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเข้ามาลงทุนบริษัทไทยมากกว่า 60 แห่งและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการจ้างแรงงานกว่า 10,000 คน
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการชาวไต้หวันในไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยี ไม่เพียงแต่ขาดแคลนบัณฑิตไทยที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย
สำนักงานฯ จึงได้สะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการชาวไต้หวัน ด้วยการจัดตั้ง “แพลตฟอร์มบริการด้านบุคลากรเทคโนโลยีไต้หวัน-ไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไต้หวัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล บูรณาการกำลังของฝ่ายต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการประสานงานกับฝ่ายไทยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรต่อไป.