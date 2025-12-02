นักวิ่ง ATMBKK2025 เอือม นักวิ่งชายเอาบิบผู้หญิงไปวิ่งแล้วติดรางวัล ทำเอานักวิ่งหญิงคนอื่นเดือดร้อน

เรื่องอื้อฉาวในงานวิ่งอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน 2025 พบนักวิ่งชายหลายราย เอาเบอร์วิ่งผู้หญิงมาใส่ แล้วติดรางวัล ทำนักวิ่งหญิงคนอื่นเดือดร้อน หนักสุดมีเพื่อนนักวิ่งหญิงสุดทน แฉพฤติกรรมแกะบิบซ่อนชิปจับเวลาไว้ในเสื้อ พอแฉปรากฎว่าแฟนนักวิ่งชายขู่ให้ลบ อ้างเป็นตำรวจ ไม่งั้นมีเรื่องแน่ เจอตอกกลับฝ่ายชายขอโทษเอง อ้างว่าซื้อมาอีกที สุดท้ายแฟนเสียงอ่อยขอโทษ
วันนี้ (2 ธ.ค.) บนโซเชียลฯ กลุ่มนักวิ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์การจัดการแข่งขัน อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน 2025 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่พบการจัดการแข่งขันมีข้อบกพร่อง ทั้งเรื่องเสื้อ Finisher ที่แจกให้กับนักวิ่ง 42 กิโลเมตร และ 21.1 กิโลเมตร พบว่ามีนักวิ่งบางคนวนไปรับซ้ำแล้วเอาไปขายในตลาดมืด เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีการทำเครื่องหมายขีดฆ่าบนบิบที่แสดงว่ารับเสื้อแล้ว ทำให้นักวิ่งที่มาทีหลังจำนวนมากไม่ได้รับแจกเสื้อ ผู้จัดการแข่งขันต้องแก้ปัญหาด้วยการให้นักวิ่งลงชื่อเอาไว้ก่อน แล้วจะส่งอีเมลแจ้งการส่งเสื้อภายหลัง รวมไปถึงการจัดการด้านเส้นทางวิ่ง จุดปฐมพยาบาล ห้องน้ำ อาหารและของว่างที่ยังบกพร่อง
แต่เสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก คือ การนำบิบ (BIB) หรือป้ายหมายเลขประจำตัวนักวิ่งของผู้อื่นที่ไม่ตรงกับเพศและอายุของนักวิ่งไปวิ่ง ทำให้ผู้เข้าแข่งขันหญิงคนอื่นที่ทำตามกติกา เสียโอกาสในการเก็บสถิติและรับรางวัล
รายแรก นักวิ่งชายรายหนึ่ง เอาบิบระยะ 21.1 กิโลเมตร ของเพศหญิง รุ่นอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมาใส่ ผลก็คือทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 43 นาที 52 วินาที ติดถ้วยรางวัลหญิงอันดับ 1 ในรุ่นอายุ และอันดับที่ 82 ในเพศหญิง ทำให้นักวิ่งหญิงที่มาตามกติกาพลาดโอกาสได้รางวัล
รายที่สอง นักวิ่งชายรายหนึ่ง เอาบิบระยะ 21.1 กิโลเมตร ของเพศหญิง รุ่นอายุ 55-59 ปีมาใส่ ผลก็คือทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 33 นาที 46 วินาที ติดถ้วยรางวัลหญิงอันดับ 1 ในรุ่นอายุ นักวิ่งหญิงที่วิ่งตามกติกานอกจากพลาดโอกาสในการรับรางวัลแล้ว ในแต่ละอันดับเงินรางวัลก็แตกต่างกันอีกด้วย ภายหลังมีการแก้ไขอันดับใหม่และขยับอันดับขึ้น แต่ยังไม่มีทีมงานประสานนักวิ่งในเรื่องนี้
รายที่สาม นักวิ่งชายรายหนึ่ง เอาบิบระยะ 10 กิโลเมตร ของเพศหญิง รุ่นอายุ 55-59 ปีมาใส่ ผลก็คือทำเวลาได้ 50 นาที 28 วินาที ติดถ้วยรางวัลอันดับสอง ทำให้นักวิ่งหญิงอีกคนพลาดโอกาสที่จะได้ขึ้นไปรับรางวัล
รายที่สี่ นักวิ่งชายรายหนึ่ง เอาบิบระยะ 21.1 กิโลเมตร ของเพศหญิง แต่ซ่อนชิปไว้ในเสื้อ แล้ววิ่งโดยไม่ติดบิบจนติดรุ่น Overall Thai female แล้วทำให้นักวิ่งหญิงคนอื่นเดือนร้อน เพราะคนที่เข้าเส้นชัยถูกตกอันดับ โดยพบว่าคนที่อยู่อันดับ 3 ในรุ่น Overall มีชื่อที่ไม่คุ้น และไม่มีใครเห็นในสนามตอนวิ่งว่าคือใคร
ทีแรกกรรมการอ้างว่าเช็คทุกคน ว่าหญิงหรือชาย แต่เมื่อขอดูรูปตอนเข้าเส้นชัยก็ไม่ยอมให้ดู บอกให้ไปเขียนเรื่องร้องเรียนมา แต่เพราะระบบผิดพลาดหลายรุ่นมาก ตอนท้ายยอมให้ดูรูป พบว่าเป็นผู้ชายที่เอาบิบผู้หญิงมาวิ่ง แล้วซ่อนบิบไว้ในเสื้อไม่เห็นอะไรเลย แต่เวลาตรงตามชื่อผู้หญิงคนที่เข้าเส้ยชัย กรรมการยอมแพ้แล้วขยับผู้ที่ทำตามกติกาขึ้นมา
เมื่อเพื่อนนักวิ่งหญิงเปิดโปงเรื่องดังกล่าว ปรากฎว่าคนที่คาดว่าเป็นแฟนของนักวิ่งชายคนดังกล่าว ส่งข้อความข่มขู่ อ้างว่า "เอารูปแฟนเรามาลง แล้วใส่ข้อมูลเสียหาย เราแนะนำให้ลบนะคะ เพราะว่าแฟนเรากำลังดำเนินคดี คุณกล่าวหาแฟนเรา เราขอหลักฐานค่ะ แฟนเราเป็นตำรวจด้วย ไม่ได้ปล่อยไว้แน่นอนค่ะ ขอดูหลักฐานที่แฟนเราทักไปขอโทษหน่อยค่ะ"
ปรากฎว่า นักวิ่งชายคนดังกล่าวส่งข้อความชี้แจงว่า "ตอนเข้ามาแล้ว พอผลการแข่งขันออก ผมก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าผมซื้อบิบต่อมา เจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วก็ทำการแก้ไขรายชื่อ All เรียบร้อย พอดีว่าผมไม่ทราบว่าถ้ารับบิบต่อจากคนอื่นมา แล้วต้องแกะชิปออก ขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์" ซึ่งเพื่อนนักวิ่งหญิงที่ออกมาเปิดโปงส่งข้อความให้ดู
ภายหลังคนที่คาดว่าเป็นแฟนของนักวิ่งชายคนดังกล่าว ส่งข้อความว่า "ลบข้อความเราออกด้วย เราไม่ทราบ เราไม่รู้" เพื่อนนักวิ่งหญิงจึงกล่าวว่า "สิ่งที่พวกเราต้องการคือการขอโทษอย่างจริงใจ แล้วคุณมาขู่ มาต่อว่าเราแบบนี้ เราไม่เสียหายเหรอ" แฟนของนักวิ่งชายกล่าวว่า "โอเคค่ะเราขอโทษนะคะ" เพื่อนนักวิ่งหญิงก็กล่าวว่า "คนเสียหายคือพวกเรานะคะ มันไม่จริงใจเลยค่ะ"
แฟนของนักวิ่งชายคนดังกล่าว ระบุว่า "เดี๋ยวเราไปตักเตือนต่อเองค่ะ ช่วยลบข้อความเราออกด้วยนะคะ เราเองก็แค่อยากทราบในส่วนนี้ ส่วนเรื่องของเขา ให้เขาเคลียร์ต่อเอง ขออภัยค่ะ" เพื่อนนักวิ่งหญิงก็กล่าวว่า "เราเองก็สามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้นะคะ" แฟนของนักวิ่งชายคนดังกล่าว ระบุว่า "ขอโทษนะคะ ขอโทษจริงๆ ค่ะ เราไม่เกี่ยวอะไรเลย แค่อยากทราบสาเหตุว่ามาจากอะไร ช่วยลบข้อความทิ้งหน่อยค่ะ ส่วนเราจะไปตักเตือนเขาเอง"
เพื่อนนักวิ่งหญิงกล่าวว่า "แล้วคนที่เขาตั้งใจวิ่ง ที่เป็นผู้หญิงจริงๆ เค้าไม่เสียหายเหรอคะ" แฟนของนักวิ่งชายคนดังกล่าว ระบุว่า "จริงๆ เราทราบค่ะว่าผู้หญิงเสียหาย แต่เราแค่ไม่ทราบตั้งแต่ตอนแรก เราเองก็ยังไม่รู่ว่าเขาทำจริงหรือไม่ แต่เห็นแบบนี้แล้วขอโทษนะคะ เขาเคลียร์ปัญหาจบหรือยังคะ อยากให้เราเตือนตรงไหนเพิ่มไหมคะ"
เพื่อนนักวิ่งหญิงกล่าวว่า "ยังไม่มาขอโทษนักกีฬาค่ะ" แฟนของนักวิ่งชายคนดังกล่าว ระบุว่า "ได้ค่ะ เดี๋ยวเราจัดการต่อให้ คุณผู้หญิงทุกคนได้รับคำขอโทษแน่นอนค่ะ เราต้องขออภัยอีกครั้งนะคะ ถ้าคุณไม่ลบโพสต์ไม่ว่า แต่ช่วยลบคอมเมนต์ในแชตเราออกหน่อยได้ไหมคะ" เพื่อนนักวิ่งหญิงกล่าวว่า "จะขอแคปที่คุณมาขอโทษเราให้แทนนะคะ" แฟนของนักวิ่งชายคนดังกล่าว ระบุว่า "โอเคค่ะ"