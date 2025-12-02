ประมวลภาพ : อ.สกลพานักเตะหมอนทองวิทยาเยือนบ้านพระอาทิตย์

ช่วงเช้าวันนี้ (12 พ.ย.) อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ได้นำคณะนักเตะโรงเรียนหมอนทองวิทยา จากตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีดีกรีรองแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 มาถึงบ้านพระอาทิตย์ โดยคุณสนธิ ลิ้มทองกุล อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน สื่อในเครือผู้จัดการ-NEWS 1 และเหล่าพี่ๆ มูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล (ซึ่งเป็นมูลนิธิที่คุณสนธิจัดตั้งภายใต้ชื่อมารดา) ซึ่งยืนยันว่าจะมอบทุนสนับสนุนมูลค่า 1 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยาภายใต้การดูแลของ อ.สกล ในระยะยาว มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
หลังมาถึงบ้านพระอาทิตย์อย่างทุลักทุเล เพราะ "รถขนฝัน" เกิดเสียกลางทาง จนต้องให้รถมูลนิธิ-กู้ภัยที่ฉะเชิงเทราขนอาจารย์และนักเรียนมาส่งถึงกรุงเทพฯ คุณสนธิก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และว่า แม้ตัวเองจะเป็นศิษย์เก่า ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งเป็นทีมที่พ่ายแพ้ให้กับ ร.ร.หมอนทองวิทยา ในรอบก่อนหน้า แต่ก็ต้องขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับความสำเร็จของ ร.ร.หมอนทองวิทยาด้วย
"ยินดีต้อนรับพวกน้องๆ อาจารย์สกล และผู้ช่วยโค้ช ผมได้เรียนอาจารย์สกลไว้แล้วว่ามูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล จะตั้งเงินกองทุนไว้ 1 ล้านบาท ... แปลว่าอะไร เงินก้อนนี้? คือเงินก้อนนี้ในช่วงที่ไปแข่ง การขาดเหลือทุนทรัพย์ให้มาเบิกได้หมด ให้มาเบิกได้หมด เพราะสมัยก่อนผมทราบมาว่าจะเดินทางไปทีหนึ่งต้องเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันลงขันใช่ไหม มันไม่ง่ายสำหรับคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำ เราเลยตั้งกองทุนนี้ไว้ให้โดยไม่มีเงื่อนไข สุดแล้วแต่อาจารย์สกลจะเบิก เพราะว่าเราตั้งมั่นอยู่บนความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ศรัทธากันและกัน เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สกลทำนี้ยิ่งใหญ่มาก" คุณสนธิกล่าว ซึ่ง อ.สกลก็ยืนยัน
ทั้งนี้ คุณสนธิได้กล่าวยืนยันด้วยว่า การสนับสนุนทีมฟุตบอล ร.ร.หมอนทองวิทยาครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การสนับสนุนแบบครั้งเดียว แต่เป็นการสนับสนุนในระยะยาวถึงเด็กๆ และทีมฟุตบอลรุ่นต่อๆ ไปด้วย
นอกจากนี้คุณสนธิยังกล่าวสอนน้องๆ นักฟุตบอล ร.ร.หมอนทองวิทยาที่เดินทางกันมาเกือบ 20 คนด้วยว่า ให้ภูมิใจในชื่อหมอนทอง สถาบันที่เราเรียน รวมถึงภูมิใจในโค้ชที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกับเราด้วย ซึ่งคุณค่าของเราอยู่ที่ตรงนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีความสามารถ มีชื่อเสียงแล้ว ก็ให้รักษาความดีเอาไว้ เพราะมีชื่อเสียง มีความสามารถ แต่สันดานไม่ดี ไม่มีประโยชน์ สู้เป็นคนที่มีชื่อเสียงน้อย ความสามารถน้อย แต่นิสัยสันดานดี กลับดีกว่า ซึ่งตนทราบมาว่าเด็กๆ จำนวนมากที่บ้านไม่ได้มีฐานะ ซึ่งหากต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ใครมีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ก็ให้ อ.สกลติดต่อมา
หลังจากนั้นคุณสนธิได้มอบเงินส่วนตัวเป็นเงินรางวัลให้แก่ อ.สกล, ผู้ช่วยโค้ช และเด็กๆ ทุกคนอย่างพร้อมหน้าด้วย ส่วน อ.สกลก็มอบเสื้อแข่ง และผ้าพันคอโรงเรียนหมอนทองวิทยา แด่คุณสนธิไว้เป็นที่ระลึกเช่นกัน