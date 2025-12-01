xs
“ณัฐณิชา โทนสูงเนิน” หญิงแกร่งแห่งวงการอวกาศ คว้ารางวัล APSCC 2025 Young Talent Award พร้อมประกาศศักยภาพ NT บนเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ท่ามกลางโลกเทคโนโลยีอวกาศที่หมุนไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง และเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ แก้ม-ณัฐณิชา โทนสูงเนิน วิศวกรหญิงมากฝีมือจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT หญิงไทยหนึ่งเดียวที่ฉายแสงโดดเด่นขึ้นมาด้วยความสามารถ ความมุ่งมั่น และหัวใจของนักพัฒนายุคใหม่ โดยสามารถคว้ารางวัล APSCC 2025 Young Talent Award บนเวทีประชุม Asia-Pacific Space Communications Council Conference (APSCC 2025) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน อย่างสง่างามและภาคภูมิ

เวทีอวกาศระดับเอเชียแปซิฟิก

สำหรับการประชุม APSCC 2025 เป็นเวทีเชื่อมองค์ความรู้ด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ที่ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “New Tools and New Rules - How AI and Sovereignty Impact the Asia Pacific Space Ecosystem” ซึ่งรวบรวมผู้นำ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศจากทั่วภูมิภาคมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ๆ เช่น การประยุกต์ใช้ AI ในระบบอวกาศ การพัฒนาดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง ตลอดจนประเด็นความมั่นคงด้านข้อมูล (Data Sovereignty) ที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมดาวเทียมในอนาคต โดยมีตัวแทนจาก NT เข้าร่วมงานเป็นประจำในทุกๆ ปี


แก้ม-ณัฐณิชา ตัวแทนหญิงไทยหนึ่งเดียวบนเวทีระดับภูมิภาค

ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ NT ส่ง แก้ม-ณัฐณิชา โทนสูงเนิน เข้าชิงรางวัล Young Talent Award ท่ามกลางผู้สมัครจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคัดเลือกจากประสบการณ์ในสายงานดาวเทียม ผลงานเชิงประจักษ์ และวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ทั้งนี้รางวัลยังมาพร้อมทุนเข้าศึกษาในโปรแกรม Southern Hemisphere Space Studies Program (SHSSP) ของ International Space University (ISU) และ University of South Australia ณ เมืองแอดิเลด ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้น 4 สัปดาห์ที่ให้ผู้เรียนเข้าใจระบบอวกาศในมิติที่ครอบคลุมทั้ง interdisciplinary, international และ intercultural

แก้มกล่าวว่า “การได้รับรางวัล APSCC Young Talent Award เป็นเกียรติในเส้นทางอาชีพของแก้ม มันไม่ใช่เพียงความสำเร็จของตัวแก้มเอง แต่ยังเป็นการทำให้ต่างชาติได้เห็นศักยภาพของ NT และบุคลากรไทยในเวทีโลก และแก้มอยากใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างประโยชน์ให้สังคม รวมถึงช่วยให้ผู้คนเข้าถึงการสื่อสารได้มากขึ้นค่ะ”

เส้นทางอาชีพที่เติบโตจากรากฐานวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร สู่การเป็น “ตัวจริง” ในวงการดาวเทียม

หนึ่งในรากฐานความสำเร็จของแก้ม คือการบ่มเพาะความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกลายเป็นฐานสำคัญที่สามารถต่อยอดทักษะสู่โลกของอวกาศ สื่อสารดาวเทียม และการจัดการระบบเทคโนโลยีซับซ้อนระดับประเทศ ความรู้เชิงเทคนิค ผสานกับความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานสื่อสาร ทำให้แก้มกลายเป็นดาวเด่นในบทบาทวิศวกรภาคสนาม และสร้างผลงานที่โดดเด่นในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับ NT แก้มได้ทำหน้าที่ตั้งแต่วางแผน ออกแบบ และทดสอบระบบดาวเทียม การควบคุมรถแพร่สัญญาณ (DSNG) ไปจนถึงดูแลการถ่ายทอดสดงานระดับโลก เช่น AFC Champions League และ MotoGP Buriram ซึ่งต้องใช้ความละเอียดสูง การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และการทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้สัญญาณออกอากาศได้อย่างไร้ที่ติ โดยที่แก้มเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในทีมภาคสนาม ท่ามกลางงานหนัก อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย แต่เธอสามารถพิสูจน์ว่าศักยภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ แต่ขึ้นอยู่กับฝีมือและความทุ่มเท


Co-Project Manager หญิงคนแรกของโปรเจกต์โครงสร้างดาวเทียมที่สิรินธร

หนึ่งในผลงานสำคัญที่ผลักดันให้เธอโดดเด่น คือบทบาท Co-Project Manager ในการก่อสร้างระบบ SNP Gateway ณ สถานีดาวเทียมสิรินธร ซึ่งเธอสามารถบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หล่อหลอมทั้งภาวะผู้นำและสมรรถนะทางเทคนิคให้เฉียบคมยิ่งขึ้น

“แก้มดูแลงานตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ ประสานงานกับทีมก่อสร้าง วิศวกรไฟฟ้า ผู้รับเหมา และฝ่ายเทคนิคดาวเทียม เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ข้ามสาขาตั้งแต่ระบบสื่อสารดาวเทียม การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพของระบบที่ซับซ้อนมากๆ และต้องทำงานเคียงข้างทีมผู้ชายแทบทั้งหมด” แก้มเล่าถึงหนึ่งในประสบการณ์ที่เธอภูมิใจที่สุด

พลังหญิงรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมที่ท้าทาย

แก้มเล่าต่อว่า “งานด้านดาวเทียมเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลาและความแม่นยำสูง ทุกอย่างต้องพร้อมก่อนสัญญาณจะขึ้นออกอากาศ ไม่มีโอกาสให้พลาดแม้แต่วินาทีเดียว โดยเฉพาะเวลาที่ต้องลงพื้นที่ภาคสนามในฐานะผู้หญิงคนเดียวในทีม เราจึงต้องพิสูจน์ทั้งความสามารถ ความอึด และการตัดสินใจเฉพาะหน้าให้ได้เท่ากับหรือมากกว่ามาตรฐานที่งานนี้ต้องการ แต่ทุกความท้าทายทำให้ตัวเราเองแข็งแกร่งขึ้น และแก้มยิ่งเชื่อมั่นว่า ผู้หญิงก็ยืนอยู่ในวงการเทคโนโลยีที่หนักและซับซ้อนได้-ถ้าเราตั้งใจและไม่หยุดพัฒนาตัวเอง”

ความสำเร็จของแก้มไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของ NT แต่ยังเป็นตัวอย่างของหญิงไทยยุคใหม่ที่มีความกล้า ความสามารถ และความมุ่งมั่นที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งเป็นสาขาที่ผู้ชายครองบทบาทมาช้านาน ซึ่งแก้มพิสูจน์แล้วว่า “ผู้หญิงสามารถยืนอยู่แนวหน้าได้อย่างสง่างาม” และพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะเติบโตในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศของประเทศไทย



