“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ” จากมหานครนิวยอร์กถึงพี่น้องหาดใหญ่!

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ชุมชนชาวไทยในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ปิดถนนรับบริจาคเสื้อผ้า “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อรวบรวมเสื้อผ้าและของใช้ภายในบ้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ส่งต่อความอบอุ่นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถานที่ถนน Little Thailand Way
ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นาย Gilbert Hoe นายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์ก นาย Eric Adams ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ
ผลการรับบริจาค ภายในงานได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาวไทยและเพื่อนชุมชนในนิวยอร์ก สามารถรวบรวมเสื้อผ้าบริจาคได้ มากกว่า 200 ถุง พร้อมทั้งยอดเงินบริจาคเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง
บริษัท รามา นิวยอร์ก จะรับหน้าที่ในการดำเนินการจัดส่งสิ่งของและเงินบริจาคทั้งหมดไปยังอำเภอหาดใหญ่ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นบนถนน Little Thailand Way ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงพลังของน้ำใจคนไทยไกลบ้านที่ยังคงผูกพันและห่วงใยพี่น้องในประเทศไทยเสมอ สำหรับน้ำใจของพี่น้องชาวไทยในต่างแดน ที่มีให้กับชาวไทยผู้ประสบความเดือดร้อนในประเทศ
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ชุมชนไทยทั่วโลกได้ร่วมกันส่งต่อความรักและความห่วงใยผ่านการบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญความลำบาก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าห่ม อาหารแห้ง หรือการสมทบทุนผ่านมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์