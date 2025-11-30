AHF จับมือ เตรียมพัฒน์ ฯ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก “SELF LOVE - SAFE LOVE (รักตัวเอง คือ รักที่ปลอดภัย)”

มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จับมือ Impulse Bangkok และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2025 ภายใต้แนวคิด "SELF LOVE - SAFE LOVE (รักตัวเอง คือ รักที่ปลอดภัย)" เพื่อติดอาวุธความรู้ที่ถูกต้องเรื่องเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับเยาวชน
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ Impulse Bangkok และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2025 ภายใต้แนวคิด “SELF LOVE - SAFE LOVE (รักตัวเอง คือ รักที่ปลอดภัย)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงการการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยุติเอดส์ โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายกฤษสยาม อารยะวงค์ไชย ผู้อำนวยการมูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ ประเทศไทย, นายโกศล ชื่นชมสกุลชัย ผู้จัดการโครงการอิมพัลซ์ (เอเชีย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 700 คน ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์ “มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,990 คน ซึ่งหนึ่งในเป้าประสงค์ของโรงเรียน คือ การบริหารงานจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเอื้อต่อสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาเนื้อหาด้านการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้เรียนให้มากที่สุด จึงเห็นว่า “กิจกรรมวันเอดส์โลกในครั้งนี้” เป็นกิจกรรมที่เข้ามาเสริมหลักสูตรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง เกิดความตระหนักในการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
นายกฤษสยาม อารยะวงค์ไชย ผู้อำนวยการมูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 565,598 ราย และพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 8,124 ราย สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี เกือบร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด (*ข้อมูล ปี 2567) นี่คือเหตุผลที่ AHF ประเทศไทยเชื่อว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวีเอดส์ วิธีการป้องกันการติดเชื้อตลอดจนการเข้ารับการรักษา ควรเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง การมีความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการตรวจหาการติดเชื้อเมื่อมีความเสี่ยง การไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติ และการเคารพสิทธิและความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน AHF เชื่อว่านี่คือการติดกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญที่สุด และเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยุติเอดส์ได้โดยการเริ่มที่ตัวของเราเอง
นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษในช่วง “คุยเรื่อง Sex แบบ (ไม่) ลับกับคุณหมอ” โดยอาจารย์หมอ ตัวพ่อแห่งรายการชูรักชูรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ที่จะมาตอบปัญหาไขข้อข้องใจของวัยรุ่นวัยเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาแบบหมดเปลือก ตามด้วยกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ “Sex Education Game” แบบ Exclusive with ศิลปินวง “YES INDEED” และลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดกิจกรรม