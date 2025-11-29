“ทนายเกิดผล” ขอโทษกองทัพเรือ โพสต์ข่าวปลอม “เขต 8” จับหน่วยซีลเรียกค่าไถ่ แจงได้ข้อมูลจากนักข่าวทีวี พลาดเองไม่ตรวจสอบก่อน

“ทนายเกิดผล” ขอโทษกองทัพเรือ เหตุโพสต์ข่าวปลอมระชุบหน่วยซีลถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ที่ เขต 8 หาดใหญ่ แจงได้ข้อมูลจากนักข่าวทีวีช่องหลักที่เปิดแชตให้ดู ยอมรับความผิดพลาดไม่ตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อน
วันนี้(29 พ.ย.) เมื่อเวลา 13.48 น. นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความว่า หน่วยซีลลงพื้นที่เขต 8 หาดใหญ่ แล้วถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ 40,000 บาท ซึ่งต่อมาทางกองทัพเรือยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเรียกไปปรับความเข้าใจ โดยระบุว่า
เรียนสื่อมวลชน
สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อคืน ที่ผมได้โพสต์ ใน Facebook ทำนองว่า มีเหตุการณ์ที่ เขต 8 จับกุมหน่วยซีล เป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่ 40,000 บาทนั้น เป็นความบกพร่องและความผิดพลาดของผม ที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ ถูกต้องของข่าวสาร อย่างรอบคอบ ก่อนมีการนำเสนอข่าว
เหตุที่ผม เขียนข้อความนั้นไป สืบเนื่องมาจาก เมื่อวานเวลาประมาณ 20:30 น มีผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวทีวี แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสื่อหลัก มาสัมภาษณ์ประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย หลายเรื่อง และโดยเฉพาะ ประเด็นเรื่องหน่วยซีลถูกจับเป็นตัวประกัน เพื่อเรียกค่าไถ่นั้น
ผู้สื่อข่าวที่มาสัมภาษณ์ เล่าข้อเท็จจริงให้ฟัง ว่า ที่เขต 8 มีการจับกุมหน่วยซีล ที่แฝงตัวเข้าไป และไม่ยอมปล่อยตัวไป ถ้าไม่จ่ายค่าปรับ 20,000 ถึง 40,000 บาท ว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดทางกฎหมายอย่างไรบ้าง
ผมได้อธิบายข้อกฎหมายให้ฟังแล้วก็เลยมีการพูดคุยกันนอกรอบ โดยน้องผู้สื่อข่าวได้เปิดแชทในมือถือของน้องให้ผมดูว่ามีข้อความ แคป ข้อความเกี่ยวกับเรื่อง หน่วยซีลถูกจับ เป็นตัวประกันมาให้ผมดูด้วย
ทำให้ผมเข้าใจผิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจาก ข้อมูลที่ได้มา มาจาก สำนักข่าวใหญ่ ซึ่งเป็นสำนักข่าวหลัก ที่มีความน่าเชื่อถือจึงน่าจะมีข้อมูลที่ถูกต้องมาด้วย
เมื่อผมเห็นข้อความดังนั้นผมจึงโพสต์ลงไปด้วยความเป็นห่วง และกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพเรือ และไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบ ถึงข้อมูลที่ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวกับความมั่นคง
ภายหลังจากการตรวจสอบ ทราบว่าเป็นการ เข้าใจผิดของผมเอง ผมจึงได้ลบข้อความนั้นไป
และต่อมา พลเรือตรี ปารัช โฆษกกองทัพเรือ ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับผม โดยอธิบายข้อเท็จจริงให้ผมฟัง ซึ่งท่านได้กรุณาให้คำแนะนำและบอกกล่าวกับผมว่าหากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถามท่านได้โดยตรง
ซึ่งผมได้ ขอโทษกองทัพเรือและ ญาติพี่น้องของเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เกิดความกังวลใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นออกไป
ผมยอมรับผิดในสิ่งที่ผมทำลงไปโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีก่อน
ผมยอมรับความผิดครั้งนี้โดยไม่ปฏิเสธและจะนำมาทบทวนเป็นบทเรียนก่อนที่จะมีการนำเสนอข่าวสารออกไป ทุกครั้ง
ขอบคุณครับ