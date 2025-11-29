หมอระบบประสาทวิเคราะห์ ทำไมผู้นำต้อง "เสียงดัง สั่งการ" ในที่สาธารณะ แนะผู้นำจริงใช้ “ระบบ“ ไม่ใช่ 'เสียงดัง

ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์พฤติกรรมผู้นำที่ "เสียงดัง ลงพื้นที่ สั่งการ" ในที่สาธารณะ โดยระบุว่าการกระทำเหล่านี้เป็นลักษณะของการ "เบ่งพลังหน้างาน" ตามหลักจิตวิทยาองค์กร ซึ่งมักเกิดจากความกลัวเสียการควบคุมและใช้เป็น Overcompensation เพื่อสร้างภาพความสำคัญ แทนที่จะใช้ระบบและข้อมูลในการบริหารงานจริง
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. เพจ "สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์" ของ ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบปราสาทและสมอง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ
“คือ เห็นท่าน ธรรมนัช เสียงดัง ลงพื้นที่ นุ่นนี่ สั่งการ นึกถึงหลายคนที่รักเลย บางคนแบบนี้ power exercise เป็นลักษณะการเบ่งพลังหน้างาน (แต่ท่าน powder อาจจะแค่เป็นคนเสียงดังก็ได้นะ)
มีผู้ใหญ่ ที่รู้จักแบบนี้ พอถึงงานปุ้บ “ไปอยู่หน้าเวที” เสียงดัง โทรศัพย์ ชี้ นุ่นนี่ (ต้องทำในที่ มีคนเห็นนะ) ส่วนใหญ่เป็นการแสดงตัวว่าเป็นศูนย์กลางของงาน นี่คือ Dominance Display ตามหลักจิตวิทยาองค์กร เพื่อย้ำว่า “ฉันเป็นผู้คุมสถานการณ์” นะ แล้ว แบบ เปลี่ยน นุ้นนี่หน้างาน คิอ จะทำเพื่อ ทำไม่ช่วยวางแผนหรือคุยกันก่อนวะ
ประกาศ ให้ทุกคนรู้ว่า “ถ้าไม่มีฉัน งานไม่เดิน”
แต่ไม่ใช่เพราะต้องลงไปช่วยจริง ๆ
แต่เอา จริงๆ นะ คนที่มี ความมั่นใจจริง จะไม่ทำแบบนี้หรอก
เพราะพฤติกรรมที่ต้องโชว์อำนาจตลอดเวลา มักเกิดจากกลัวเสียการควบคุม ต้องการสร้างภาพว่ามีความสำคัญ ใช้ความดังแทนความสามารถ เป็น overcompensation
แล้วบอกเลย ใครเจอแบบนี้
เสียงดัง ไม่ได้แปลว่ามีความรู้
การสั่งทุกเรื่อง ไม่ได้แปลว่ามีระบบ
การเดินไปทุกจุด ไม่ได้แปลว่ารู้ว่าต้องแก้อะไรกันแน่
ผู้นำจริง จะไม่ตะโกน
เขาจะใช้ข้อมูล ฟังทีม ใช้ระบบ
เพราะเขามั่นใจว่าความรู้และการตัดสินใจของเขา “แข็งแรงพอ”
เลยไม่ต้องตะเบ็งเสียงเพื่อย้ำว่าใครใหญ่
(เอ ทำไมคิดถึงท่านชัชชาติ อีกละ)
เสียงดัง คือภาพ
ระบบงาน คือของจริง
ผู้นำที่ดีไม่ได้ทำงานดังที่สุด
แต่ “ทำให้คนอื่นทำงานได้ดีที่สุด