ทร.จ่อคุยทนายดังโพสต์ข่าวปลอม หน่วยซีลลงเขต 8 โดนจับเรียกค่าไถ่ ยันไม่แจ้งความแต่ขอปรับความเข้าใจ

กองทัพเรือจ่อคุยทนายดัง ปมโพสต์ข่าวปลอม เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน เรียกค่าไถ่ 40,000 บาท ยัน ไม่แจ้งความแค่อยากปรับความเข้าใจ
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยกับทีมข่าวถึงกรณีที่มีทนายความคนหนึ่ง โพสต์ Facebook เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน พร้อมเรียกค่าไถ่ 40,000 บาท ว่า เบื้องต้นตนยังไม่ได้รับรายงานข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่ส่วนตัวตนเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริง และทางกำลังพลก็ยังปฏิบัติงานกันตามปกติ เพราะทางกองทัพเรือตั้งใจจะมาช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเท่านั้น ซึ่งตนเข้าใจดีว่าหลังจากนี้ การช่วยเหลือในพื้นที่เขต 8 จะค่อยๆ ดีขึ้นเพราะลำดับน้ำลดลงตามสถานการณ์ ทุกคนเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยความล่าช้าเพราะในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เข้าถึงยากและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว จึงอาจทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ จนอาจเกิดข้อความที่คาดเคลื่อนได้ ซึ่งตนยืนยันว่า ทางกองทัพอยู่ในเขตเมืองไม่ใช่พื้นที่ชายแดน วันนี้ไม่ได้พกอาวุธเข้าไปหาชาวบ้าน แต่พกอาหารน้ำดื่มและอุปกรณ์ช่วยเหลือโดยมีจุดประสงค์ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่
ส่วนทนายความคนดังกล่าว ตนยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่มีการแจ้งความเอาผิดแต่อย่างใด แต่ถ้าหากมีโอกาส ตนก็อยากจะขอเข้าไปพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละคนอาจจะได้รับการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนจนเกิดความเข้าใจผิดได้
ส่วนกรณีที่ปรากฏภาพ AI ทหารถืออาวุธเข้าพื้นที่เขต 8 นั้น ตนก็ขอให้ประชาชนสืบอย่างมีสติ และเชื่อว่าหลายๆคนดูออกอยู่แล้วว่าเป็น AI ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก