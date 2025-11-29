สาวโพสต์ขายเบียร์โผล่ชี้แจง! ยันไม่ได้ขโมยจากตู้รถไฟ อ้าง “ลอยมาติดคูน้ำ - แบ่งให้เพื่อนกินมากกว่า

สาวรายหนึ่งร้อนตัวออกมาชี้แจง หลังถูกสงสัยนำเบียร์จากเหตุงัดตู้คอนเทนเนอร์สถานีรถไฟหาดใหญ่ไปขาย ยันไม่ได้ขโมย อ้างเบียร์ลอยมาติดคูน้ำและแบ่งให้เพื่อนกินมากกว่าขาย
จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มคนจำนวนมากร่วมกันงัดตู้คอนเทนเนอร์ภายในสถานีรถไฟหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย และลักลอบขโมยสินค้าออกไปเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน โดย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมกับตำรวจจังหวัดสงขลา และตำรวจภูธรหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
ต่อมามีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 6 ราย ซึ่งร่วมกันบุกงัดตู้คอนเทนเนอร์ของขบวนรถไฟที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ และขโมยเบียร์กว่า 65 ลัง โดยผู้ต้องหายอมรับว่า ยังมีผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นอีกหลายคน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งขยายผลติดตามจับกุมเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ได้ลุกลามต่อเนื่องในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ชี้แจง หลังมีคนตั้งข้อสงสัยว่าตนเองนำเบียร์ออกมาขายเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้ไปลักขโมยจากสถานีรถไฟ แต่เป็นเบียร์ที่ลอยมาติดข้างคูน้ำหลังน้ำท่วม โดยระบุว่า
“ทุกคน เบียร์ที่เราเอามาขายไม่ได้ขโมยใครมานะคะ น้องมันไปดำเอามาจากข้างคูน้ำ เบียร์ลอยมาติดคูน้ำค่ะ ไม่ได้ไปขโมยม
แนะนำทักมาสอบถามเรื่องราวก่อนนะคะ เราแจ้งลูกค้าทุกคนที่ซื้อกับเราว่าเบียร์มาจากไหน และก็แทบไม่ได้ขายใครเลย แบ่ง ๆ ให้เพื่อน ๆ กันไปกินมากกว่า”
