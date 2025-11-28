ซ้ำเติมกันเอง! ชาวบ้านฉวยโอกาสน้ำท่วมหาดใหญ่คลี่คลาย ทุบร้าน-ลักทรัพย์โจ๋งครึ่ม แบกไมโครเวฟ 5 หมื่นบาท หนีลอยนวล

เกิดเหตุอาชญากรรมซ้ำเติมห้างร้านในเหตุการณ์ภัยน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ พบร้านค้าถูกทุบทำลาย-ลักทรัพย์จำนวนมาก สุดช็อก คลิปว่อนโซเชียลเห็นกลุ่มคนแบกเครื่องไมโครเวฟ 7-11 มูลค่า 5 หมื่นบาท ออกจากร้านไปอย่างหน้าตาเฉย เจ้าหน้าที่เร่งล่าตัวดำเนินคดีหนัก
แม้สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะเริ่มคลี่คลายลง แต่สิ่งที่ยังคงทิ้งบาดแผลไว้คือเหตุการณ์ฉวยโอกาสก่ออาชญากรรมซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ซึ่งสร้างความสะเทือนใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์
มีรายงานความเสียหายว่า เจ้าของกิจการหลายรายกลับเข้าตรวจสอบร้านค้าของตนเองหลังน้ำลด พบว่าร้านถูกทุบทำลายเสียหายและทรัพย์สินมีค่าภายในร้านถูกลักขโมยไปจนเกลี้ยง สร้างความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้
เหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่สุดคือการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพความวุ่นวายและการฉวยโอกาสในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ในคลิปดังกล่าว ปรากฏภาพของชาวบ้านหลายรายเข้าไปหยิบสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ แต่ที่น่าตกใจและทำให้สังคมรับไม่ได้คือ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. เพจ "Army Military Force" เผยภาพของคนที่กำลัง แบกเครื่องไมโครเวฟ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของร้านสะดวกซื้อ 7-11 ออกไปจากร้านอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าไมโครเวฟเครื่องดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) การกระทำเช่นนี้ถูกประณามอย่างหนักว่าเป็นการขาดคุณธรรมและจริยธรรมอย่างร้ายแรงในช่วงวิกฤตที่ทุกคนควรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เหตุการณ์ลักทรัพย์และบุกรุกในช่วงภัยพิบัตินี้ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นในสังคมหาดใหญ่
คาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งดำเนินการสืบสวนและติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป โดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์และบุกรุกในสถานการณ์ภัยพิบัติเช่นนี้ อาจถูกพิจารณาเป็นเหตุที่ทำให้ต้องได้รับโทษหนักขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการซ้ำเติมผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตเช่นนี้