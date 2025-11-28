เสียงจากหมอนิติเวช! เตือนรัฐ สั่งผ่าศพยืนยัน “ตายเพราะจมน้ำ” เปลืองงบ-เปลืองเวลา

แพทย์นิติเวช เผยผ่านเพจดัง ระบุมีกรรมการบางรายเสนอให้ผ่าศพผู้เสียชีวิตจากวิกฤตน้ำท่วมทุกเคส เพื่อตรวจสอบว่า “ตายจากการจมน้ำจริงหรือไม่” ชี้เป็นแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับการทำงานภาคสนาม ทำให้สูญเวลา แรงงาน และงบประมาณโดยไม่จำเป็น ย้ำขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ “การพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต” เพราะทุกเคสต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ
วันนี้ (28 พ.ย.) เพจ "Drama-addict" ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “อาจารย์แพทย์นิติเวชท่านหนึ่งฝากมา เมื่อวานมีการประชุม และมีกรรมการ คนหนึ่งบอกว่า ให้เชคศพว่าตายจากจมน้ำ จริงๆ ด้วย แม่งโคตรบ้าเท่ากับว่าต้องมีการผ่าศพ ซึ่งจริงๆ ทางปฏิบัติพวกภัยพิบัติที่ผ่านมา การพิสูจน์อัตลักษณ์คือสิ่งสำคัญมากกว่าสาเหตุการตาย เนื่องจากมันเป็นเหตุน้ำท่วม การเสียชีวิตจากจมน้ำ ป่วยติดเตียงไปพบแพทย์ไม่ได้ หรือแม้แต่ลื่นอุบัติเหตุศีรษะกระแทก ท้ายสุดมันก็มีเหตุการณ์นำมาจากภัยธรรมชาติ
จึงไม่ควรต้องมาเสียงบประมาณและเวลาโดยไม่ใช่เหตุ จากการที่ต้องมาผ่าชันสูตรศพในทุกราย เพื่อให้ทราบว่าเหตุตายจากอะไร ด้วยเหตุที่ว่า รัฐจะจ่ายเงินหลักล้าน หากการตายเกิดจากการ “จมน้ำ”
ลองคิดดูครับ ว่าหากแพทย์นิติเวช ลงเหตุตายว่ารายนี้ รายนั้น ไม่ได้เกิดจากการจมน้ำ จะเกิดปัญหาขนาดไหนในอนาคต กับครอบครัวที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิต ในครั้งนี้แต่สาเหตุอาจไม่ใช่จมน้ำ แต่นอนติดเตียงแล้วออกจากบ้านไม่ได้ ในทางตรรกะสองเรื่องแทบไม่ต่างกันเลย
ดังนั้นฝากรัฐบาล อย่าไปนับการตายจากเหตุการณ์นี้แบบพิเศษ ไม่ต้องแยกชันสูตรทุกเคสเพื่อยืนยันการเสียชีวิตว่าเป็นการจมน้ำตายหรือไม่ แบบนั้นมีหมอนิติเวชอีก ร้อยคนก็ไม่พอ ตอนนี้งานหลักไม่ใช่การพิสูจน์สาเหตุการตาย เพราะมันรู้รู้กันอยู่แล้วว่าทุกคนในตอนนี้ที่ตายเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนั้น งานหลักตอนนี้คือการพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตครับ”