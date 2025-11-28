คลิปนาที! “เรือกู้ภัยขนร่างผู้เสียชีวิต” ล่มกลางคลอง ขณะปฏิบัติภารกิจส่งร่างผู้เสียชีวิตให้แก่ญาติ (ชมคลิป)

คลิปวีดีโอนาทีระทึกกลางคลองเรือกู้ภัยล่มขณะส่งร่างผู้เสียชีวิตคืนให้ญาติ ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยว แต่โชคดีทีมงานและร่างผู้เสียชีวิตปลอดภัยทั้งหมด สะท้อนภารกิจเสี่ยงอันตรายที่กู้ภัยต้องเผชิญทุกวินาที
วันนี้ (28 พ.ย.) เพจ “ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ได้โพสต์คลิปวีดีโอ เกิดเหตุระทึกขวัญกลางคลอง เมื่อเรือซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญในการส่งร่างผู้เสียชีวิต ได้ประสบอุบัติเหตุล่มลงในน้ำเชี่ยว โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บรุนแรง และร่างผู้เสียชีวิตที่บรรทุกมาด้วยก็ปลอดภัย
ทั้งนี้ เพจ ดร.ปนัดดา ระบุว่า เหตุการณ์เรือล่มในครั้งนี้เกิดขึ้นในคลอง ระหว่างที่ทีมงานกำลังดำเนินการ "ส่งคืนร่างเคสดำ" ให้แก่ญาติ และ ยืนยันว่า "ทุกคนปลอดภัยค่ะ" ซึ่งหมายถึงทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเรือทั้งหมด แต่สิ่งที่ต้องสูญเสียคือตัวเรือเอง
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและอันตรายที่ทีมงานกู้ภัยต้องเผชิญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ประสบภัยที่กระแสน้ำมีความเชี่ยวกรากและคาดเดาได้ยาก แม้จะเกิดการสูญเสียทางอุปกรณ์ แต่ความปลอดภัยของชีวิตและภารกิจยังคงบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยไหวพริบและการประสานงานที่รวดเร็ว
คลิกชมคลิปวีดีโอ