"วัยรุ่นเขต 8" โพสต์อวด ปล้นเหล้า-เบียร์ เซเว่นฯหลังน้ำลด มูลค่านับแสนบาท

หน้าไม่อาย “วัยรุ่นเขต 8 หาดใหญ่” โพสต์โชว์ของกลางหลังปล้นเหล้า-เบียร์-บุหรี่ ในร้านสะดวกซื้อลงสตอรี่ IG มูลค่านับแสนบาท ลั่น ใครไม่เปิดผมเปิดเอง!
จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งใหญ่ เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก ประชาชนผู้ประสบภัยไม่ได้กินข้าว กินน้ำหลายวันต่างหิวโหย หลังจากเหตุการณ์น้ำลดลงแล้วมีชาวบ้านมุดร้านสะดวกซื้อเข้าไปเอาของออกมากินบรรเทาความหิวโหยกลายเป็นประเด็นดรามาใน 2 ด้าน ทั้งน่าเห็นใจ และอีกมุมการกระทำดังกล่าวถือเป็นการลักทรัพย์
ล่าสุด วันนี้ (28 พ.ย.) เพจ "Army Military Force" โพสต์ภาพเด็กหนุ่มรายหนึ่ง พร้อมภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ที่บุคคลในภาพโพสต์ลงสตอรี่ไอจี และอ้างว่า "ประมาณแสนกว่าบาทอยู่ที่ผม เน้นเหล้า-เบียร์-ยาสูบ- ใครไม่เปิดผมเปิดเอง" พร้อมเช็คอินร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่ “เขต 8 หาดใหญ่” ทางเพจระบุข้อความว่า "หนุ่มหาดใหญ่ เขต 8 อวดฉํ่า! ภูมิใจปล้นเหล้า เบียร์-บุหรี่ และสินค้าอื่นในเซเว่นร่วมแสนบาท ก่อนอัพลงสตอรี่ IG "