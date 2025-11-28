ZEEKR 7X คว้ารางวัล Best Performing and Innovation Premium Mid-Size Electric SUV
จากงานประกาศรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2568
ย้ำชัยชนะในด้านประสิทธิภาพ และการนำเสนอนวัตกรรมระดับมาสเตอร์คลาส
ZEEKR แบรนด์รถไฟฟ้าระดับพรีเมียม-ลักชูรี รับรางวัล Best Performing and Innovation Premium Mid-Size Electric SUV หรือรถยนต์ไฟฟ้าเอสยูวีพรีเมียมขนาดกลางยอดเยี่ยมด้านสมรรถนะและนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA) ตอกย้ำความ ก้าวล้ำในด้านประสิทธิภาพ และการนำเสนอนวัตกรรมระดับมาสเตอร์คลาส
รางวัล Best Performing and Innovation Premium Mid-Size Electric SUV นับเป็นเครื่องหมายการันตีความสำเร็จและการยอมรับของ ZEEKR 7X จากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA) ซึ่งจัดขึ้นภายในงานประกาศรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปในระดับสากลมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจซื้อตั้งแต่การเลือกสมรรถนะ ความสะดวกสบาย การออกแบบ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือความคุ้มค่าของรถ และความคุ้มค่าของราคา
ทั้งนี้ความล้ำของยนตรกรรม ZEEKR 7X มีความโดดเด่นและครบเครื่องทั้งความงามแบบไทม์เลส และสมรรถนะดุดันแบบเร้าใจ พร้อมเปลี่ยนอารมณ์ทุกการเดินทางให้เต็มไปด้วยความมั่นใจ และความปลอดภัยขั้นสูงโดยเฉพาะการก้าวข้ามทุกข้อจำกัดทั้งเส้นทางบนถนนและเส้นทางออฟโรดภายใต้แนวคิด “Indulge Every Journey” มากไปกว่านั้น ZEEKR 7X สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม SEA (Sustainable Experience Architecture) ที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน Euro NCAP 5 ดาว โดยได้คะแนน 91% สำหรับการปกป้องผู้โดยสารผู้ใหญ่ และ 90% สำหรับการปกป้องผู้โดยสารเด็ก ซึ่งสะท้อนถึงความใส่ใจในความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง
ทุกการเติบโตของ ZEEKR คือการมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัย และการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตยานยนต์อัจฉริยะให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ และความเป็นไปแห่งโลกอนาคต รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ภายใต้แผนงานขยายโครงข่ายสถานีชาร์จคุณภาพในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ทั้งหมดนี้คือ “ความตั้งใจ” ของแบรนด์ที่ภูมิใจนำเสนอยนตรกรรมอีวีที่มีความชาญฉลาดแก่ลูกค้าชาวไทย สำหรับรางวัล Best Performing and Innovation Premium Mid-Size Electric SUV หรือรถยนต์ไฟฟ้าเอสยูวีพรีเมียมขนาดกลางยอดเยี่ยมด้านสมรรถนะและนวัตกรรม ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และแสดงถึงความสำเร็จในการทำการตลาดเชิงรุกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย นับเป็นความภาคภูมิใจที่จะทำให้ ZEEKR รักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น และพร้อมเดินหน้ามุ่งมั่นพัฒนายานยนต์ที่จะเข้ามายกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวไปสู่สังคมยานยนต์พลังงานทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคคนไทยได้เป็นอย่างดี