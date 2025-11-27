MI GROUP คว้า 2 รางวัล Gold จากสาขา IMC / Multiple Platforms พร้อมกวาดรวม 10 รางวัลจากเวที MAAT Media Awards 2025

สำหรับ MI GROUP ความหมายของ ‘Branded Media’ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเลือกสื่อหรือแพลตฟอร์ม แต่คือ “การออกแบบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันครบวงจร” ผ่าน 4C ได้แก่ Contact, Context, Content และ Commerce สิ่งเหล่านี้ถูกใช้เป็น “โครงสร้างแกนกลาง” ที่ทีมงานทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาจากข้อมูลเชิงลึกและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำให้แบรนด์สามารถสร้างบทสนทนา ความหมาย และผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ไปพร้อมกัน
ในปี 2025 MI GROUP มีผลงานเข้ารอบสุดท้ายมากถึง 24 ผลงาน และคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 10 รางวัลใหญ่ จากเวที MAAT Media Awards 2025 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการตอกย้ำศักยภาพขององค์กรในฐานะผู้นำด้าน Integrated Media & Communication ที่ขับเคลื่อนด้วย Insight และ Strategy ที่ชัดเจน
“สื่อวันนี้เปลี่ยนบทบาทอย่างสิ้นเชิง” – มุมมองของ Chief Growth Officer
นางสาววรินทร์ ทินประภา ประธานเจ้าหน้าที่เพื่อการเติบโตองค์กร (Chief Growth Officer) กล่าวว่า “ในยุคที่สื่อไม่ได้ทำหน้าที่เพียงส่งต่อสาร แต่กลายเป็น ‘พลัง’ ในการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับแบรนด์ ความสำเร็จของแบรนด์จึงไม่ได้วัดเพียงตัวเลขการมองเห็น แต่ต้องเริ่มจากการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เข้าใจบริบท และเข้าใจคุณค่าที่แบรนด์มอบให้กับสังคม ควบคู่กับการพิจารณาความสำคัญของ Business Performance ที่ต้องเกิดขึ้นจริง”
เธอกล่าวเสริมว่า
“การทำงานร่วมกันของ MI LEARNLAB ทีมกลยุทธ์ และทีม Communication Strategists คือหัวใจสำคัญของการพัฒนา Branded Media Solutions เราเชื่อมโยงข้อมูลรอบด้านเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบการสื่อสารที่มีจุดหมายชัดเจน สอดคล้องกับชีวิตจริงในทุก touchpoint โดย Contact เพื่อเชื่อมผู้คน Content เพื่อสร้างคุณค่า Context เพื่อให้การสื่อสารมีความหมาย และ Commerce เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้”
10 รางวัลที่ตอกย้ำความสามารถของ MI GROUP
2 Gold • 6 Silver • 2 Bronze และ อีก 14 ผลงาน Finalist
รางวัลเหล่านี้สะท้อนพลังของ MI GROUP ในการพัฒนา Branded Media Solutions ที่ไม่ได้มองเพียงสื่อรายช่องทาง แต่คือการออกแบบระบบการสื่อสารที่กลมกลืนกันอย่างมีวิสัยทัศน์และมีประสิทธิภาพสูง
สองรางวัล Gold จาก IMC / Multiple Platforms — สาขาที่ท้าทายที่สุดของงาน
สองผลงาน Gold จากสาขา IMC / Multiple Platforms เป็นการยืนยันว่า “IMC ที่มีพลัง” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนแพลตฟอร์มที่ใช้ แต่ขึ้นอยู่กับ การออกแบบความสัมพันธ์ของทุกแพลตฟอร์มให้ทำงานสอดประสานกัน ทั้งด้านภาพลักษณ์ จังหวะคอนเทนต์ การจัดวางบทบาทของแต่ละสื่อ และประสบการณ์ที่ผู้คนสัมผัสได้จริง นี่คือเหตุผลที่สาขานี้ถือเป็นหนึ่งในสาขาที่ท้าทายที่สุดของเวที MAAT เพราะต้องพิสูจน์ว่า แบรนด์สามารถผสานหลายสื่อ หลายพื้นที่ และหลายบริบทเข้าด้วยกันให้กลายเป็น “สมการการสื่อสารเดียวกัน” ได้อย่างไร้รอยต่อ
สำหรับ MI GROUP รางวัลนี้ไม่เพียงสะท้อนความเชี่ยวชาญด้าน Media Planning แต่ยังยืนยัน “ขั้นกว่าของงาน IMC” ที่เริ่มตั้งแต่ Insight → การวาง Strategy → การสร้าง Experience → ไปจนถึง Business Performance ที่วัดผลได้จริง
อย่างผลงาน MAMA OK: INK IS OK GENERATION – Team Indigo หัวใจของแคมเปญนี้ คือการเข้าใจ “แฟนคัลเจอร์ (Fan Culture)” และพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับ ตัวตน–ความรู้สึก–ความผูกพันทางอารมณ์ มากกว่าการสื่อสารที่เน้นสินค้าเพียงอย่างเดียว ทีมงานได้นำพลังในแบบเฉพาะตัวของ อิ๊งค์ วรันธร — ทั้งเสียงที่โดดเด่น บุคลิกอบอุ่น และความเป็นศิลปินที่เชื่อมกับคนรุ่นใหม่ — มาตีความใหม่ เป็น “แกนกลางของประสบการณ์สื่อ” โดยใช้แนวคิด INK IS OK GEN ภายใต้แนวคิดนี้ ทุกองค์ประกอบของแคมเปญถูกออกแบบให้ “ส่งเสียงเดียวกัน” (One Emotional Language) อบอุ่น เข้าถึงง่าย มีความร่วมสมัย และสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้คน
แคมเปญถูกพัฒนาในแบบ IMC ที่ครอบคลุมพื้นที่สื่อ ตั้งแต่ BTS wraps, เสียงประกาศในขบวน, สื่อ Out-of-Home ไปจนถึงคอนเทนต์ออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์มทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงด้วยข้อมูล แต่ด้วย “ความรู้สึกที่จับต้องได้”
นี่ไม่ใช่แค่แคมเปญ แต่เป็นการทำให้แบรนด์กลายเป็น “พื้นที่ของความผูกพัน” คือ IMC ที่ขับเคลื่อนด้วย emotion + culture + daily life
โดย 10 รางวัลจากเวที MAAT MEDIA AWARDS 2025
Gold 2 รางวัล
สาขา IMC/ MULTIPLE PLATFORMS AWARDS
Sub : Using 3 or more medium
1. Younghee (โกโกวา) โดย TEAM MAGENTA
2. MAMA OK: INK IS OKGENARATION โดย TEAM INDIGO
Silver 6 รางวัล
สาขา IMC/ MULTIPLE PLATFORMS AWARDS
Sub: Best use of Large-scale Media
3. สงคราม ส่งด่วน โดย TEAM MAGENTA
สาขา BEST USE OF OOH AND TRANSIT
Sub: Best use of Large-scale Media
4. TAKABB (THE MOMENT YOU SEE IT, YOU KNOW) โดย TEAM INDIGO
Sub: Best use of Movable and Non-movable Media
5. Younghee (โกโกวา) โดย TEAM MAGENTA
สาขา BEST USE OF BRANDED CONTENT
Sub: Use of available Content
6. MAMA OK – SQUIDINK 2024 โดย TEAM SCARLET
สาขา BEST FULL-FUNNEL STRATEGY
7. KTB - DGL KRUNGTHAI JAIPUMP 2024 โดย TEAM SCARLET
สาขา EFFECTIVENESS AWARDS
8. BABYMILD -THE SOUND OF INSTINCT โดย TEAM MEDIA INSIGHT
Bronze 2 รางวัล
สาขา BEST USE OF VIDEO : DIGITAL
Sub: Screen (Non-Cinema)
9. HOMEPRO TRADE-IN (CLOSED LOOP) CIRCULAR PRODUCT โดย TEAM MAGENTA
สาขา BEST USE OF MEDIA FOR MARKET DISRUPTION
Sub: Local Brand
10. M-150 ปลดหนี้ทุกชั่วโมง โดย TEAM MEDIA INSIGHT
MI GROUP กับบทบาท “Integrated Solutions Provider” ที่ครบวงจรและลึกขึ้นทุกปี
นางสาววรินทร์ กล่าวปิดท้ายว่า “ในยุคที่สื่อทำหน้าที่มากกว่าการส่งต่อสาร แต่เป็นพลังในการสร้างประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค เราเชื่อว่าความสำเร็จของแบรนด์ต้องเกิดจากการเข้าใจผู้คน บริบท และคุณค่าที่แบรนด์ส่งต่อ ไม่ใช่เพียงตัวชี้วัดด้านการมองเห็นเท่านั้น”
“การทำงานร่วมกันของ MI LEARNLAB ทีมกลยุทธ์ และ Communication Strategists ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบการสื่อสารที่แม่นยำ สอดคล้องกับชีวิตจริง และวัดผลได้จริง Contact ที่เชื่อมผู้คน Context ที่ให้ความหมาย Content ที่สร้างคุณค่า และ Commerce ที่สะท้อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ คือแกนสำคัญของการทำงานในวันนี้”
รางวัลทั้งหมดในปีนี้ตอกย้ำว่าพลังของ Branded Media ไม่ใช่เพียงแนวคิดแต่คือการออกแบบการสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง แบรนด์กับผู้คนในเชิงลึก MI GROUP จะยังคงมุ่งมั่นในการใช้ข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของทุกแบรนด์ต่อไป