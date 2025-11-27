ส.ส.สิงโตจวก! จากวิกฤตน้ำท่วมสงขลา คล้าย "วันสิ้นโลก" เพราะจัดการไร้ประสิทธิภาพ

ส.ส.สิงโตโพสต์สะเทือนใจ! ชี้ภาพน้ำท่วมสงขลาเหมือน “วันสิ้นโลก” ผู้คนแย่งอาหารริมถนน ศูนย์อพยพไร้การจัดการ วอนรัฐเร่งช่วยเหลือก่อนความสูญเสียลุกลามหนัก พร้อมย้ำว่าความทุกข์ของประชาชนไม่ควรต้องรอความช่วยเหลืออย่างไร้ความหวัง และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จริงเพื่อเห็นปัญหาด้วยตนเอง
วันนี้ (27 พ.ย.) เฟซบุ๊ก “สิงโต ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง“ หรือ นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง หรือ "ส.ส.สิงโต" ส.ส.สงขลา เขต 9 พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ภาพและข้อความสะท้อนภาพความรุนแรงของวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยระบุถึงสภาพการณ์ที่คล้ายกับ "วันสิ้นโลก" ที่ผู้คนต้องแย่งชิงอาหารกันริมถนน เนื่องจากศูนย์อพยพไร้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยระบุในโพสต์ว่า “นี่คือภาพหาดใหญ่ในวันนี้ อย่างกับ "วันสิ้นโลก" คนแย่งอาหารกันริมถนน, ศูนย์อพยพที่ไร้การจัดการ, ศพคนตายลอยมาต้องวางริมถนน, เสียงคนที่ร้องโหยหวนทั้งคืน...ภาพทั้งหมดนี้ผมเห็นกับตาตัวเองมาตลอด 3 วัน ความสูญเสียครั้งนี้ใหญ่เกินกว่าจะลืม คนไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็น นี่คือสิ่งที่พวกเราควรได้รับจริงๆ หรือ? ผมรับไม่ได้จริงๆ ครับ”
โดยได้โพสต์ภาพกลุ่มประชาชนจำนวนมากเบียดเสียดกันอยู่บริเวณริมถนนใกล้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าเป็นรถที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์หรืออาหารมาแจกจ่าย ขณะที่ภาพด้านข้างแสดงให้เห็นกองสิ่งของที่วางรวมกันอยู่ภายในอาคารศูนย์อพยพ ซึ่งถูกระบุว่าขาดการจัดการ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์วิกฤตขาดแคลนในพื้นที่ จ.สงขลานั้น พบหลายพื้นที่ใน อ.หาดใหญ่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมสูงและถูกตัดขาดมานานหลายวัน ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารอย่างหนัก โดยติงว่าหน้าที่หลักควรเป็นการสั่งการจากภาครัฐ ไม่ใช่ปล่อยให้ภาระการช่วยเหลือตกเป็นของอาสาสมัครและมูลนิธิเป็นส่วนใหญ่ โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล และตอกย้ำถึงปัญหาการบริหารจัดการและการส่งมอบความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตที่ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที