xs
xsm
sm
md
lg

หมายถึงใคร? “โดม ปกรณ์ ลัม” โพสต์แรง “น้ำลดแล้ว กล้องพร้อม สปีด 5432 แอ็กชัน!”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โดม ปกรณ์ ลัม นักร้อง นักแสดงชื่อดัง โพสต์ฟาดแรงหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ลดลงแล้ว ลั่น ”น้ำลดแล้วนะครับ กล้องพร้อม สปีด 5432 แอ็กชัน!“ ชาวเน็ตแซว รู้เลยหมายถึงใคร

หลังจากน้ำท่วมหาดใหญ่-สงขลา คราวนี้ถือเป็นวิกฤตภัยใหญ่ หนักหนาสาหัส และยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้ที่รอการช่วยเหลือจากรัฐบาล ขณะเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ การทำงานของรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ และรุมด่าทั่วทุกสารทิศ

วันนี้ (27 พ.ย.) เฟซบุ๊ก "Dome Pakorn Lam" ของโดม ปกรณ์ ลัม นักร้อง นักแสดงชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ลดลงแล้ว โดยระบุว่า ”น้ำลดแล้วนะครับ กล้องพร้อม
สปีด 5432 แอ็กชัน!“

หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก เช่น พี่โดม ผู้ทันต่อเหตุการณ์ นักข่าวประจำตัวก็พร้อมนะคะ...หลังน้ำลดพร้อมใจทำข่าว, ไม่ถนัดสร้างงาน ถนัดสร้างภาพ, คุณพี่ก็ชอบเอาเรื่องจริงมาพูดนะคะ



หมายถึงใคร? “โดม ปกรณ์ ลัม” โพสต์แรง “น้ำลดแล้ว กล้องพร้อม สปีด 5432 แอ็กชัน!”
หมายถึงใคร? “โดม ปกรณ์ ลัม” โพสต์แรง “น้ำลดแล้ว กล้องพร้อม สปีด 5432 แอ็กชัน!”
หมายถึงใคร? “โดม ปกรณ์ ลัม” โพสต์แรง “น้ำลดแล้ว กล้องพร้อม สปีด 5432 แอ็กชัน!”
กำลังโหลดความคิดเห็น