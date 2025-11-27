หมายถึงใคร? “โดม ปกรณ์ ลัม” โพสต์แรง “น้ำลดแล้ว กล้องพร้อม สปีด 5432 แอ็กชัน!”

โดม ปกรณ์ ลัม นักร้อง นักแสดงชื่อดัง โพสต์ฟาดแรงหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ลดลงแล้ว ลั่น ”น้ำลดแล้วนะครับ กล้องพร้อม สปีด 5432 แอ็กชัน!“ ชาวเน็ตแซว รู้เลยหมายถึงใคร
หลังจากน้ำท่วมหาดใหญ่-สงขลา คราวนี้ถือเป็นวิกฤตภัยใหญ่ หนักหนาสาหัส และยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้ที่รอการช่วยเหลือจากรัฐบาล ขณะเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ การทำงานของรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ และรุมด่าทั่วทุกสารทิศ
วันนี้ (27 พ.ย.) เฟซบุ๊ก "Dome Pakorn Lam" ของโดม ปกรณ์ ลัม นักร้อง นักแสดงชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ลดลงแล้ว โดยระบุว่า ”น้ำลดแล้วนะครับ กล้องพร้อม
สปีด 5432 แอ็กชัน!“
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก เช่น พี่โดม ผู้ทันต่อเหตุการณ์ นักข่าวประจำตัวก็พร้อมนะคะ...หลังน้ำลดพร้อมใจทำข่าว, ไม่ถนัดสร้างงาน ถนัดสร้างภาพ, คุณพี่ก็ชอบเอาเรื่องจริงมาพูดนะคะ