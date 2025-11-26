﻿“บิ๊กหยอย” สั่งด่วน ค้นหากลุ่มเปราะบางนำออกจากพื้นที่น้ำท่วมให้หมด สั่งกำลังทางเรือ-รถยนต์-อากาศชี้เป้าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

“บิ๊กหยอย” สั่งการเร่งด่วน นำกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่-คนป่วยออกจาก รพ. พร้อมส่งอาหารให้ผู้ยังออกมาไม่ได้ ให้กำลังทางเรือ-รถยนต์ ประสานกำลังทางอากาศ ชี้เป้าเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เร่งกู้ระบบสื่อสารให้การช่วยเหลือง่ายขึ้น
วันนี้(26 พ.ย.) พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ส่วนหน้า เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยสงขลา-หาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง พร้อมเร่งลำเลียงอาหาร และสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด พร้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินงานร่วมกับจังหวัดหาดใหญ่–สงขลา กรมป้องกัน ละบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตำรวจ และหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ทั่วถึงที่สุด และไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามวิกฤต
พล.อ.อุกฤษฎ์ ได้สั่งการเร่งด่วนในการค้นหาและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลให้เสร็จภารกิจโดยเร็วที่สุด พร้อมไปกับกิจแฝง ในการนำอาหาร สิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น นำส่งผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ สำหรับ กำลังทางเรือ และ รถ ในการเข้าพื้นที่ให้ประสานการปฏิบัติร่วมกับกำลังทางอากาศด้วย โดยต้องแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกัน บางพื้นที่รถเรือเข้าไม่ได้ให้ชี้เป้าให้กำลังทางอากาศ ขณะที่กำลังทางอากาศบินแล้วเจออะไรก็ให้ประเมินสถานการณ์เพื่อประสาน กับทางเรือ และ รถในการเข้าพื้นที่ ถือเป็น censor ให้กันและกัน กิจหลักคือเอาคนออกมาก่อน กิจรองคือนำอาหารและเครื่องใช้ไปให้
สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพบยาบาลขอให้มอบภารกิจให้กับอากาศยานที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บได้ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปลพยาบาลด้วย ส่วนเรื่องการติดต่อสื่อสาร ทราบว่ามีวิศวกร ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์พยายามที่จะกู้เซลท์ไซท์ของตนเองอยู่ ขอให้ไปประสานและสนับสนุนให้ทางวิศวกรนำเจนเนอเรเตอร์สำรองเข้าไปติดตั้ง ซึ่งจะทำให้การประสานงานในการแก้ไขปัญหาสะดวกยิ่งขึ้น ในตอนนี้เราใช้ระบบวิทยุ และอื่นๆ สำรองอยู่ หากกู้ตรงนี้ก็จะทำให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานได้
พร้อมได้ฝากการบ้าน 4 ข้อคือ 1.ทำข้อมูลสภาพภัยพิบัติให้ชัดเจน 2.ทำข้อมูลการประเมินสถานการณ์ในอนาคตให้ชัดเจน 3.รวบรวมสภาพกำลังของทุกภาคส่วน ทุกเหล่าทัพให้ชัดเจน 4. ทำการแบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยมีกิจเร่งด่วนตามที่ได้มอบหมายไป