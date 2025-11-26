พิพิธภัณฑ์การเกษตรเตรียมจัดงาน “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๙ กษัตริย์นักพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ “วันดินโลก” พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด “ดินที่สมบูรณ์ สู่เมืองที่สมดุล เกื้อกูลชีวิต” ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2568 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตร
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทำหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งในเดือนธันวาคม ถือเป็นเดือนเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดิน วันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่าน และวันดินโลก พระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินไทย เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่ผนึกกำลังร่วมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในโซนมหกรรม “เกษตรไทยก้าวสู่อนาคต ตามรอยพ่อ ด้วยศาสตร์พระราชา” ที่ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์พระราชา และจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และนิทรรศการไฮไลต์ ที่มีชีวิตจากผู้น้อมนำคำพ่อสอน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ นำเอาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เช่น การจัดการดินและน้ำของทั้ง 4 ภูมิภาค การทำเกษตรในพื้นที่สูง การปลูกพืชอนุรักษ์ดิน หญ้าแฝก การจัดการดินหัวไร่ปลายนา การทำป่าร่วมยาง และป่าวนเกษตร ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยในทุกมิติ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและ Workshop กว่า 16 วิชา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดทั้ง 4 วัน”
ส่วนกิจกรรมพิเศษ วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วงเวลา 18.00 น. ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รับชมการแสดงโขนเทิดพระเกียรติ พร้อมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากเสียงขลุ่ยของอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และคุณขวัญข้าว ธิดารินทร์ นอกจากนี้ ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วันยังเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์ดินดล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกิจกรรมเรียนรู้ และชม ชอป สินค้าคุณภาพจากเกษตรกรเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสพลังของแผ่นดินและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2568 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08-7359-7171, 09-4649-2333, 0-2529-2212 หรือติดตาม Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ Website www.wisdomking.or.th