ไต้หวันขอเข้าร่วม INTERPOL สกัดอาชญากรรมข้ามชาติสมัยใหม่

MGR Online: ไต้หวันขอให้นานาชาติสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการประชุมองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในการปราบปรามอาชญากรรม ร่วมสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ
บทความโดย นาย ปีเตอร์ หลัน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
การประชุมองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) สมัยที่ 93 กำหนดจะจัดขึ้นที่เมืองมาราเคซประเทศโมร็อกโคระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายนศกนี้ เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
หลายปีมานี้ ผลจากพัฒนาการของโลกที่เร็วขึ้น คดีอาชญากรรมก็ค่อยๆ ก่อตัวจนมีลักษณะพิเศษกลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรและวัตถุพยานของกลางมักสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว อาชญากรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนส่งยาเสพติด การค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต ล้วนมิใช่เป็นคดีที่จำกัดเพียงประเทศหรือภูมิภาคใดเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นความท้าทายใหญ่หลวงที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญร่วมกัน มีเพียงการกระชับความร่วมมือระหว่างนานาประเทศ จึงจะสามารถปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผล ธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคมโลก
ไต้หวันมีประสบการณ์มากมายในการบังคับใช้กฎหมายและความรู้เฉพาะด้านในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบของสังคมหรือการร่วมมือกับนานาประเทศ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไต้หวันล้วนมีการแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านปราบปรามยาเสพติด การหลอกลวงออนไลน์ ฯลฯ ล้วนมีผลลัพธ์ที่โดดเด่น จนสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับสากล
การสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ จะทำให้ไต้หวันมีโอกาสสร้างคุณูปการแก่สังคมโลกมากยิ่งขึ้น ขณะที่ทุกประเทศต่างเผชิญกับการคุกคามของอาชญากรรมอยู่นี้ หากเราจับมือร่วมแรงกันจะสามารถช่วยกันผดุงไว้ซึ่งความสงบสุขและรุ่งเรืองของประชาคมโลก ร่วมกันสร้างความปลอดภัยและสันติภาพแก่มวลมนุษยชาติ
ไต้หวันมีความสามารถที่โดดเด่นในการปราบปรามอาชญากรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก
จากข้อมูลประจำปีของ Numbeo ระบุว่า ดัชนีความปลอดภัยของไต้หวันติดอันดับที่4 จากการสำรวจ147 ประเทศ เป็นผลมาจากอาชญากรรมขั้นรุนแรงที่มีอัตราต่ำและความรู้สึกปลอดภัยของสังคมอยู่ในระดับสูงตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความร่วมมือของประชาชนในระดับที่ดี
ตัวเลขสถิติก็ระบุว่า ประชากรไต้หวันทุก1 แสนคนเกิดคดีอาชญากรรมเพียง 1,200 กว่าคดีเท่านั้น ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคดีฆาตกรรมเพียง2.3 คดี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่มาก การจัดอันดับนี้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับผู้เดินทาง และเป็นตัวชี้วัดสำคัญของรัฐบาลนานาประเทศในการตรวจสอบนโยบายความสงบและความมั่นคงของสังคม
การที่ไต้หวันได้รับอันดับต้น ๆ ของโลก แน่นอนว่าเป็นการยืนยันว่าไต้หวันเป็นที่ยอมรับถึงสมรรถภาพการบังคับใช้กฎหมายและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างมิต้องสงสัย
ไต้หวันเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการดำเนินกฎหมายที่ทุกประเทศเชื่อถือได้
หลายปีนี้ วิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพเปลี่ยนโฉมพลิกแพลงตลอดเวลา แก๊งมิจฉาชีพที่หลอกลวงข้ามประเทศพากันย้ายมาแฝงตัวในที่ต่าง ๆ ของเอเชียอาคเนย์ จนทำให้มีประชาชนนับหมื่นจากประเทศต่าง ๆ ถูกหลอกด้วยข้ออ้างการทำงานหรือการท่องเที่ยวให้เดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวและถูกกักขังในศูนย์สแกมเมอร์ถูกบังคับให้ทำการหลอกลวง หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศตลอดจนถูกขายต่อให้องค์กรอาชญากรรมอื่นๆ หนำซ้ำยังมีตัวอย่างการถูกขายอวัยวะด้วย
เมื่อวันที่30 มิถุนายนปีนี้ (ค.ศ.2025) อินเตอร์โพลเคยแถลงรายงาน “แนวโน้มใหม่ของอาชญากรรม : ศูนย์สแกมเมอร์ที่ขับเคลื่อนโดยการค้ามนุษย์” เพื่อเตือนภัย “ศูนย์สแกมเมอร์หรืออาชญากรเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกแล้ว” และในรายงานได้ระบุว่า จนถึงเดือนมีนาคม ศกนี้ ใน 66 ประเทศทั่วโลก (ครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป) เหยื่อจากการหลอกลวงถูกส่งไปศูนย์สแกมเมอร์ มีผู้ถูกกักขังควบคุมไว้ราวหลายแสนคน
เนื่องจากขณะนี้ไต้หวันยังไม่ได้เข้าร่วมกับอินเตอร์โพลอย่างเป็นทางการ จึงทำให้การเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติของไต้หวันขาดแพลตฟอร์มพหุภาคีที่จำเป็นสำหรับความร่วมมือ และไม่สามารถได้รับข่าวกรองสำคัญอย่างทันเวลา ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ร้ายแรงสำหรับความสงบสุขของโลก และเป็นความสูญเสียใหญ่หลวงของภูมิภาคและโลกทั้งใบ รัฐบาลไต้หวันให้ความสำคัญอย่างสูงกับอาชญากรรมไซเบอร์และการขนยาเสพติดข้ามชาติ
ไต้หวันเองก็มีประสบการณ์ความรู้และสมรรถภาพการปราบปรามอาชญากรรมการหลอกลวงข้ามชาติ การขาดไต้หวันไปจึงเป็นช่องโหว่ของเครือข่ายความปลอดภัยของโลก และไม่เป็นคุณต่อความพยายามของสังคมนานาประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะเดียวกันก็ทำให้สมรรถนะเครือข่ายการรักษาความสงบสุขของสังคมไม่อาจสมบูรณ์
ขอเรียกร้องให้ทุกประเทศโปรดสนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมองค์การตำรวจปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ดร.จอห์น คอยน์ (Dr.John Coyne) แห่งสถาบันนโยบายเชิงกลยุทธ์ของออสเตรเลีย (ASPI) ได้แถลงบทความ “ไต้หวันอยู่นอกอินเตอร์โพลเป็นความสูญเสียของความร่วมมือด้านตำรวจของโลก (Taiwan’s Interpol Exclusion Undermines Global Policing Efforts) ระบุว่า ไต้หวันเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญและทรงสมรรถภาพของภูมิภาคอินโดแฟซิฟิก ท่าเรือ การขนส่งและระบบการเงินของไต้หวันกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของอาชญากรข้ามชาติ และด้วยที่ตั้งที่มีลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์ ก็กลายเป็นจุดสำคัญในการลักลอบค้าของเถื่อนและกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย การขาดไต้หวัน นำมาซึ่งอุปสรรคการร่วมกันรับรู้ข่าวกรอง การจับกุมไล่ล่าที่ล่าช้า และเป็นข้อจำกัดของปฏิบัติการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ขณะเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรงขึ้นทุกทีนี้ ตามหลักแล้วประชาคมโลกควรเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข่าวกรองให้เข้มแข็งและกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนให้มากยิ่งขึ้น จะได้เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมายข้ามชาติ จึงขอเรียกร้องให้ทุกประเทศโปรดสนับสนุนไต้หวันให้มีส่วนร่วมกับอินเตอร์โพลอย่างแท้จริง เช่น การประชุมประจำปี กิจกรรมด้านต่างๆ และการแลกเปลี่ยนด้านการฝึกอบรมขององค์การตำรวจปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ เพื่อให้ไต้หวันได้มีความเคลื่อนไหวร่วมกับมวลสมาชิกตำรวจไต้หวันยินดีที่จะเป็นสะพานการสื่อสารและร่วมมือกับทุกประเทศให้มากยิ่งขึ้น และยินดีแบ่งปันประสบการณ์กลยุทธ์การใช้กฎหมายและการสืบสวนสอบสวนคดี เรายินดีทุ่มเทให้กับความพยายามร่วมกันของโลกในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ.