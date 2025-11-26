รัฐบาลนิวซีแลนด์หนุนบุหรี่ไฟฟ้าเลิกบุหรี่ ลดอัตราการสูบเหลือ 6.8%

เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลนิวซีแลนด์ (beehive.govt.nz) รายงานว่า ผลสำรวจสุขภาพนิวซีแลนด์ (NZHS) ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราการสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 6.8 เปอร์เซ็นต์ โดยในช่วงหกปีที่ผ่านมา อัตราการสูบบุหรี่ของชาวแปซิฟิกลดลงครึ่งหนึ่ง ขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนหนุ่มสาวอยู่ในระดับต่ำที่สุด ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่น อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 15-24 ปี อยู่ที่ 3.2 เปอร์เซ็นต์ ลดลงจาก 19.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเริ่มต้นการสำรวจเมื่อ 13 ปีก่อน
เคซีย์ คอสเตลโล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ กล่าวว่าข้อมูลจากการสำรวจส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนผู้สูบบุหรี่ของชาวแปซิฟิกที่ลดลงและอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่ต่ำมาก
“นิวซีแลนด์มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำที่สุดเป็นอันดับสามในกลุ่มประเทศ OECD มีความก้าวหน้าที่ดีที่สุดในการลดอัตราการสูบบุหรี่ในโลก ผลการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราการสูบบุหรี่ต่อวันของผู้ใหญ่ลดลงครึ่งหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เราอยากเห็นว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะลดอัตราการสูบบุหรี่และอันตรายจากการสูบบุหรี่”
คอสเตลโลกล่าวว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดของกระบวนการ ผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน และนับตั้งแต่เริ่มโครงการ Smokefree พวกเขาเป็นกลุ่มที่เลิกยากที่สุด
เครื่องมือ การสนับสนุน และแนวทางทั้งหมดที่ได้ผลดีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมายังคงใช้งานได้ดี รัฐบาลต้องต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้และมุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ผู้สูบบุหรี่สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมารีและชาวแปซิฟิก อัตราการสูบบุหรี่ของชาวเมารีและชาวแปซิฟิกาลดลงอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งแนวโน้มการลดลงนี้ควรจะดำเนินต่อไป
คอสเตลโลกล่าวว่า แนวทางของรัฐบาลคือการดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อจัดหาเครื่องมือให้ผู้สูบบุหรี่ในการเลิกบุหรี่และรักษาการเลิกบุหรี่ให้ยั่งยืน
“ดิฉันต้องการมั่นใจว่าเราจะใช้ทรัพยากรในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการของผู้ให้บริการเลิกบุหรี่ และดิฉันกำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีระบบที่สะท้อนถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์และมีการควบคุมที่เหมาะสมในตลาด”
“ตอนนี้เราได้เข้มงวดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนมากขึ้นแล้ว สิ่งง่ายๆ อย่างหนึ่งที่เราต้องทำคือ สื่อสารให้ชัดเจนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ผู้คนหลายพันคนเลิกสูบบุหรี่ได้”
ที่มา: Smoking rate reduces to 6.8 per cent:
https://www.beehive.govt.nz/release/smoking-rate-reduces-68-cent