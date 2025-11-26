"ดร.เอ้" แนะ "เจาะเปิดคันถนน" ระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลา ชี้เป็นวิธีเร่งด่วนที่สุดตามหลักวิศวกรรม

ดร.เอ้ สุชัชวีร์ แนะข้อเสนอ "เร่งด่วน" ระบายน้ำท่วมหาดใหญ่ให้เร็วที่สุด ตามหลักวิศวกรรมต้อง "เจาะเปิดคันถนน" ระบายน้ำจากเมืองหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลา
วันนี้ (26 พ.ย.) เฟซบุ๊ก "เอ้ สุชัชวีร์" ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นักวิชาการ วิศวกร หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ และหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมแนะข้อเสนอเร่งด่วนเจาะเปิดคันถนนเพื่อช่วยระบายน้ำท่วม
โดยระบุว่า “ข้อเสนอ "เร่งด่วน" ระบายน้ำท่วมหาดใหญ่ให้เร็วที่สุด ต้อง "เจาะเปิดคันถนน" ชั่วคราว
ฝนมากอีกระลอก ระดับน้ำหาดใหญ่ยังคงสูง กู้ภัยเสี่ยง ประชาชนอาการหนัก ทำได้ดีที่สุด คือ "การระบายน้ำ" จาก "เมืองหาดใหญ่" ลงสู่ "ทะเลสาบสงขลา" ให้เร็วที่สุด! จะทำให้ระดับน้ำลด ช่วยเหลือชาวบ้านได้สะดวกขึ้น
แต่...ภาพจากดาวเทียมธีออสของ Gistda พิสูจน์ชัด "มวลน้ำผ่านไม่ได้" เพราะมีอุปสรรคใหญ่ คือ "คันถนนลพบุรีราเมศว์" ขวางทางไว้ทำให้ไหลเคลื่อนที่ช้ามาก
ดังนั้น ผมเสนอตาม "หลักวิศวกรรม" ต้อง "เปิดทาง" ให้น้ำไหล ต้อง "เจาะเปิดคันถนนชั่วคราว" ขนาดพอประมาณ หลายจุด และให้ "สะพานเหล็ก" ของ "กรมทหารช่าง" ที่จังหวัดราชบุรี และกองทัพภาคที่ 4 วางตัว "คล่อมทางเปิด" ได้ทันที ให้รถสัญจรผ่านได้ ไม่ติดขัด พอน้ำลด ซ่อมคืนถนน ไม่กี่วันก็เสร็จ คืนสภาพเดิม ในอนาคตค่อยว่ากันจะจัดการปัญหานี้ "อย่างยั่งยืน" อย่างไร
แม้พื้นที่ทางน้ำผ่านจะมีความหนาแน่นของบ้านเรือนน้อยกว่าเมืองหาดใหญ่ รัฐจำเป็นต้องอพยพ และดูแลอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาได้
"ด่วนครับ " หากไม่ทำเดี๋ยวนี้ ก็จะเสียเวลาไปอีก น้ำท่วมก็ลงช้า อยู่ที่ "ความกล้าหาญ" ของผู้นำแล้วครับ”