รพ.หาดใหญ่โต้ข่าวปลอม! "น้ำท่วมตัดไฟ-คนไข้เสียชีวิตเกือบ 100 ไม่จริง ย้ำอย่าซ้ำเติมความเจ็บปวด

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าจนกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ พร้อมวอนประชาชนอย่าแชร์ข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกและซ้ำเติมความเจ็บปวด
วันนี้ (26 พ.ย.) เพจ “โรงพยาบาลหาดใหญ่” ได้ออกแถลงการณ์และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย อ้างถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยระบุข้อความทำนองว่า "น้ำตาไหลตรงที่ โรงบาลหาดใหญ่ไฟตัดดับหมดแล้ว คนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจเสียชีวิตเกือบ 100" นั้น
และเพื่อชี้แจงและยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็น "ข่าวปลอม" หรือ "เฟคนิวส์" ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
ทางโรงพยาบาลได้เน้นย้ำว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบให้ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าหลักจนกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ในขณะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โรงพยาบาลได้มีการเตรียมความพร้อมและมาตรการรับมืออย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดการพลังงานสำรอง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติ
การเผยแพร่ข่าวปลอมลักษณะนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤต และยังสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อญาติและประชาชน
โรงพยาบาลหาดใหญ่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน งดแชร์ข้อมูลเท็จนี้ ซึ่งเป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนหมู่มาก ทั้งยังเป็นการซ้ำเติมความเจ็บปวดให้แก่ข่าวชาวโรงพยาบาลหาดใหญ่”