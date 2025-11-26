สะเทือนใจ! "มาช้า...เขาจมน้ำตายไปแล้ว!" กู้ภัยเผยคลิปนาทีลุยน้ำท่วมมิดเพดาน ช่วยเหยื่อไม่ทัน (ชมคลิป)

หัวใจแตกสลายกลางภารกิจ! กู้ภัยฝ่าน้ำเชี่ยวมิดเพดานเข้าช่วยครอบครัวที่ติดอยู่ในบ้านนาน 5 วัน แต่สุดท้ายต้องพบภาพสะเทือนใจ แม่สิ้นใจคาน้ำ ส่วนลูกสาวหมดแรงลอยคอรอจนแทบขาดใจ ก่อนเจ้าหน้าที่เอ่ยคำขอโทษ “มาช้าเกินไป”
วันนี้ (26 พ.ย.) เพจ “ว่าที่ ร.ต.วัลลภ บุญจันทร์” ได้โพสต์คลิปปฏิบัติภารกิจกู้ภัยในเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ โดยเป็นภาพการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านพัก ซึ่งระดับน้ำท่วมสูงเกือบถึงเพดาน ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวและความมืดที่ทำให้การมองเห็นเป็นไปอย่างยากลำบาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้เพียงไฟฉายส่องค้นหาผู้ประสบภัยทีละจุด
แต่ภารกิจกลับจบลงอย่างเจ็บปวด เมื่อพบว่าช่วยผู้เคราะห์ร้ายไม่ทัน โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้กล่าวประโยคสั้น ๆ แต่สะเทือนใจว่า “เจ็บใจที่กูมาช้า เขาจมน้ำตายไปแล้ว”ยืนยันว่าผู้ประสบภัยเสียชีวิตก่อนที่ทีมจะเข้าถึงพื้นที่ได้
นอกจากนี้ ทีมจิตอาสาสารสินได้เข้าไปช่วยคุณยายและลูกสาวที่ติดอยู่ในบ้านชั้นเดียวเป็นเวลา 5 วัน ที่ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เปิดเผยว่า “ลูกสาวอยู่ในสภาพยืนไม่ไหวเพราะน้ำท่วมสูงถึงเอว และได้อุ้มศพคุณแม่ใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อย ขณะที่ตัวลูกสาวเองต้องลอยคออยู่ในบ้าน จนแทบหมดแรง
เจ้าหน้าที่เผยว่า ขณะเข้าช่วยเหลือ ระดับน้ำภายในบ้านสูงถึง 1.80 เมตร ทำให้การเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบาก และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในทุกจุดที่ก้าวเดิน
คลิกชมคลิปวีดีโอ