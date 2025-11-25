ในหลวง-พระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 100 ปี ถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ครบ 100 ปี ถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา จำนวน ๔๖ รูป
วันนี้25 พ.ย.68 เวลา 17.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ครบ 100 ปี พุทธศักราช 2568 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชกาลที่ 6 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ ทรงกราบ
จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า เมื่ออาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญา จบ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานหีบพระสุพรรณบัฏเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า
ต่อจากนั้น ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ครบ ๑๐๐ ปี แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง พระราชาคณะ และพระราชาคณะที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา จำนวน ๔๖ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรม พระธรรมวชิรญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง “มหาธีรราชจริยากถา” จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร จำนวน ๑๖ ไตร และทรงถวายย่ามที่ระลึก ฯ แด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา แล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น ทรงทอดผ้าไตร และทรงถวายย่ามที่ระลึก ฯ แด่พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้จบครบ ๓๐ ไตร เสร็จแล้ว ทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชกาลที่ ๖ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวนิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ด้วยในวาระครบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๖ ในพระบรมราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง สมเด็จพระบรมอัยกาธิราช ผู้ทรงพระสุขุมคัมภีรภาพเป็นเลิศในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อวางรากฐาน บุกเบิก พัฒนา และเสริมสร้างราชอาณาจักรไทยทุกด้าน ทรงเป็นจอมทัพนำไทยเข้าร่วมรบในมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑
กระทั่งได้รับชัยชนะ เป็นเหตุให้สยามเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ ทรงกำหนดพระบรมราชวิเทโศบายยกเลิกแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งจำต้องทำไว้กับนานาประเทศ กระทั่งได้รับสิทธิทางการศาลและการพาณิชย์กลับคืนมาโดยสมบูรณ์ ทรงจัดการทดลองระเบียบบ้านเมืองตามระบอบการปกครองสมัยใหม่ ทรงวางรากฐานระบบกฎหมาย ทรงพระราชดำริให้คนไทยใช้นามสกุล พระราชทานกำเนิดกองทัพอากาศและกองเสือป่า พระราชทานสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา ซึ่งปรากฏเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศถวายราชสดุดีว่า ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ตลอดเวลา ๑๕ ปีที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ทรงดำรงมั่นในทศพิธราชธรรมบริบูรณ์ พร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาราษฎรเป็นอเนกปริยาย