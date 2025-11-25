เพจดังเผย นํ้ามันเครื่องรั่วไหลปะปนมากับน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ ซอยข้างรร.หาดใหญ่วิทยาลัย คาดรั่วมาจากบริษัทรถยนต์

เพจ "Army Military Force" เผยคลิปน้ำมันเครื่องรั่วไหลปริมาณมาก ปะปนมากับน้ำภายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซึ่งตั้งอยู่ ข้างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย การรั่วไหลดังกล่าวสร้างความกังวลกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยยังไม่มีการเปิดเผยถึงที่มาของน้ำมันเครื่องนี้
วันนี้ (25 พ.ย.) เกิดเหตุการณ์น้ำมันเครื่องรั่วไหลในปริมาณมากปะปนมากับน้ำ ภายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเพจ "Army Military Force" เปิดเผนคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นคราบน้ำมันปะปนอยู่ในน้ำอย่างชัดเจน โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"มีรายงานล่าสุดว่า เกิดเหตุนํ้ามันเครื่องรั่วไหลจำนวนมากในซอยนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ข้างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย"
พื้นที่ซอยนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 เป็นบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นและมีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ทำให้เกิดความห่วงใยในวงกว้างเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการรั่วไหล และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบระบายน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ภายในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นว่าในระหว่างที่มีการบันทึกอยู่นั้น ผู้ถ่ายได้มีการคาดเดาว่าน้ำมันเครื่องดังกล่าวอาจจะไหลออกมาจากบ่อกักเก็บน้ำมันของบริษัทรถยนต์ดังยี่ห้อหนึ่ง