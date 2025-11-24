คลิปนาทีชีวิต! สุนัข 4 ตัวดิ้นรนเอาชีวิตรอดในวิกฤตน้ำท่วมสงขลา ล่าสุดได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้ว

คลิปนาทีชีวิต! สุนัข 4 ตัวตะเกียกตะกายว่ายน้ำเอาชีวิตรอด ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลา โดยชาวเน็ตที่ดห็นคลิปต่างรู้สึกเห็นใจและเอาใจช่วยที่ทั้ง 4 ตัวพยายามเอาตัวรอด ล่าสุดผู้โพสต์แจ้งข่าวดี ช่วยขึ้นมาได้ครบทุกตัวแล้ว พร้อมเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่รัตภูมิ จังหวัดสงขลาด้วย
จากกรณี สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลายังคงอยู่ในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา ที่เผชิญกับมวลน้ำมหาศาลไหลหลากซ้ำเป็นรอบที่สองในวันนี้ ส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่ารอบแรก สร้างความเสียหายอย่างหนัก ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
วันนี้ (24 พ.ย.) เฟซบุ๊ก "ลูกต่อ ยุทธนา เพจหลัก" ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะสุนัขจำนวน 4 ชีวิต พยายามว่ายฝ่ากระแสน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยระบุว่า "น้ำท่วมไม่รู้ช่วยใครดีแล้ว ยุทธนาของก็ต้องยกหนีน้ำ หมากับน้ำพาไปดีไม่สูญหาย" โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความเป็นห่วง และสอบถามถึงสุนัขในคลิปซึ่งต่อมาเจ้าของเฟซบุ๊กได้โพสต์เพิ่มเติมว่าสุนัขทั้ง 4 ตัวได้รับการช่วยเหลือให้ปลอดภัยแล้ว โดยระบุว่า "มาตอบกลับคอมเมนท์และขอบคุณทุกๆ กำลังใจและความห่วงใยที่ส่งกันเข้ามาตอนนี้ผมช่วยน้องทุกตัวปลอดภัยแล้วและได้เลี้ยงน้องๆ ทั้งหมดไว้ที่บ้านของผมเองสงสารน้องครับ
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำที่บ้านของผม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตอนนี้น้ำลดลงแต่ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องครับ ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยอีกครั้งนะครับ"
