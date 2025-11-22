หัวใจสลาย! แม่แจ้งข่าวเศร้า "น้องมาร์ติน" วัย 1 ขวบ 3 เดือนจากไปอย่างสงบ หลังสู้มะเร็งตับระยะ 4

ครอบครัวใจสลาย แม่แจ้งข่าวเศร้า น้องมาร์ตินหนูน้อยวัยเพียง 1 ขวบ 3 เดือน จากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับ ระยะที่ 4
วันนี้ (22 พ.ย.) เฟซบุ๊ก “Thanyaporn Kengpong” ซึ่งเป็นแม่ของน้องมาร์ติน หนูน้อยวัยเพียง 1 ขวบ 3 เดือน ที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งตับ ระยะที่ 4 ที่กำลังลามไปปอด ล่าสุดแม่น้องมาร์ตินแจ้งข่าวเศร้าว่า หนูน้อยได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบแล้ว
พร้อมระบุข้อความว่า “สักวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอกันนะลูกแม่คนนี้สัญญาจะไม่มีสักวินาทีที่ลืมหนูเลย
แม่รู้ว่าใจหนูสู้เพื่ออยู่ต่อกับแม่แค่ไหน แม่รู้ว่าหนูอยากอยู่กับแม่แค่ไหน แต่ร่างกายหนูมันไม่ไหวแล้ว หนูไม่ต้องห่วงแม่นะแม่รู้น้องห่วงแม่มากแค่ไหน แม่เก่งอยู่แล้วอ้วน แม่ดีใจที่มีหนูเป็นลูก แม่ภูมิใจที่มีหนูเป็นลูก ช่วงเวลาที่ได้เป็นแม่หนูแม่งมันโครตดีที่สุดเลย สายตาที่มองแม่ด้วยความรักแบบมากมาย แม่คงไม่ได้เห็นอีกแล้ว แต่มันจะอยู่ในความทรงจำแม่ตลอดไป เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันลูก กฤติน พัวศิริมิตร”