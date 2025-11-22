ไม่ทนคำด่า! ภรรยา 'แจ็กแปปโฮ' ถือหมายศาลลุยฟ้องชาวเน็ต ลั่น 'ทุกคำด่า มีราคาที่ต้องจ่าย

ล่าสุด ภรรยาของแจ็กแปปโฮได้ออกมาตอบโต้ชาวเน็ตด้วยการประกาศดำเนินคดีฟ้องร้อง โดยเธอได้โพสต์ภาพถือเอกสารพร้อมทนายความ พร้อมข้อความประกาศกร้าวว่า "ทุกคำด่า มีราคาที่ต้องจ่าย" และให้เตรียมรับหมายศาลได้เลย แม้ก่อนหน้านี้เธอจะเคยออกมาโพสต์ว่าได้ห้ามปรามสามีแล้ว แต่กลับถูกชาวเน็ตจับโป๊ะว่าอยู่ในคลิปและช่วยถ่ายวิดีโอให้สามีด้วยก็ตาม
จากกรณี "แจ็กแปปโฮ" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้านคน ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลังโพสต์คลิป ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อลอว์สัน สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่นพฤติกรรมดังกล่าวถูกมองว่า ไม่เหมาะสม และสร้างความเดือดร้อน
ต่อมา ภรรยา ของอินฟลูเอนเซอร์ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเช่นกันว่า ตนได้ ห้ามปรามสามีแล้วแต่ไม่เป็นผล
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตจับโป๊ะภรรยา! โพสต์ห้ามสามี แต่ถูกแฉว่าอยู่ในคลิป แถมช่วยถ่ายวิดีโอ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ภรรยาของแจ๊ก แปบโฉ ออกมาโพสต์ภาพขณะตนเองถือกระดาษเอกสาร พร้อมระบุข้อความว่า
“ทุกคำด่า มีราคาที่ต้องจ่าย แล้วใครบ้างที่จะได้รับ 👶🏻👨🏻🎓⚖️ เตรียมรับหมายศาลได้เลยค่ะ ขอบคุณทนายพีมากๆเลยนะคะ 🙏🏻“
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีขาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก