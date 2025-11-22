"อากังฟู" ผู้ก่อตั้ง "ไทยเพลย์บอย" นิตยสารปลุกใจเสือป่า เสียชีวิตแล้ว

"อากังฟู" ผู้ก่อตั้งนิตยสารปลุกใจเสือป่า "ไทยเพลย์บอย" เสียชีวิตแล้ว ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดไทร ซอยเอกชัย 23
วันที่ 21 พ.ย. 2568 เฟซบุ๊ก "กังฟูเพลย์บอย" ได้โพสต์ภาพอากังฟู พร้อมข้อความว่า "ได้รับข่าวร้ายเมื่อเช้า คุณอากังฟูจากไปอย่างสงบแล้วค่ะ
สำหรับกำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพ นายชูชาติ ธนะมงคลชัย (เฮียกังฟู) ตั้งบำเพ็ญกูศล ณ วัดไทร เอกชัย 23 บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
กำหนดการ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.00 น. รดน้ำศพ เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรมศพ
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรมศพ
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.00 น. ฌาปนกิจศพ
สำหรับประวัติของอากังฟู ชื่อจริง คือ ชูชาติ ธนมงคลชัย หรือรู้จักกันในนาม อากังฟู หรือ เฮียกังฟู เป็นเจ้าของนิตรสารปลุกใจเสือป่าอย่าง ไทยเพลย์บอย ซึ่งเป็นนิตรสารที่ได้รับความโด่งดังในหมู่วัยรุ่นเมื่อช่วงต้นยุค พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2530 โดยหน้าปกนิตรสารแตกต่างจากยุคนั้นโดยการเอาหญิงไทยหน้าบ้านๆ โดยอากังฟูให้เหตุผลว่าเข้าถึงง่าย และเป็นธรรมชาติ แล้วเกิดอารมณ์ได้มากกว่า จนหนังสือ ไทยเพลย์บอย
ในยุคนั้นขึ้นแท่นเป็นหนังสือขายดีที่หลายคนต้องการ ปี พ.ศ. 2543 อากังฟูโดนจับในข้อหาสำเร็จความใคร่ของผู้อื่นโดยไม่มีอามิสสินจ้าง หลังการออกจากคุก พ.ศ. 2547 อากังฟูก็หันมาทำงานแวดวงหนังสือตามเคย โดยเปลี่ยนชื่อนิตรสารปลุกใจเสือป่า ‘ไทยเพลย์บอย’ เป็น เพลย์ออฟ อีกทั้งนิตรสารอื่นๆ อาทิ ลีลาวดี’, ‘กระดังงา’, ‘บทเรียนชีวิต’ และ ‘อายส์ แอนด์ อายส์
อากังฟูเริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นช่างภาพให้กับนิตรสารอื่น ๆ เริ่มอาชีพตั้งแต่การเป็นช่างแต่งรูปแต่งฟิล์มที่ร้านจิตรกร ถนนเจริญกรุง แล้วออกมาถ่ายรูปอิสระ หลังจากนั้นได้ถ่ายรูปกับหนังผู้ใหญ่และถ่ายให้กับหนังสือบางกอกและทีวีรีวิวก่อนจะหันมาทำนิตรสารปลุกใจเสือป่าอย่างไทยเพลย์บอย