รอดปลอดภัยทั้งหมด! เหตุเรือท่องเที่ยวล่มกลางทะเลพัทยา ล่าสุดช่วยชีวิตครบ 13 คน

ตำรวจพัทยาและศรชล.ระดมกำลังกู้ภัย หลังเรือนักท่องเที่ยวล่มเส้นทางเกาะล้าน–หาดมารวิชัย สาเหตุคลื่นใหญ่ซัดกลางทะเล ทุกคนได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยครบ
วันนี้ ( 21 พ.ย.) เพจ“สภ.เมืองพัทยา” ได้โพสต์ความคืบหน้า เหตุเรือนักท่องเที่ยวล่ม บริเวณเส้นทางเกาะล้าน–หาดมารวิชัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยารายงานว่าสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทั้ง 13 คนได้อย่างปลอดภัย
จากการตรวจสอบ พบว่าเวลา 07.00 น. ของวันเดียวกัน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 12 คน พร้อมไต๋เรือ รวมเป็น 13 คน ได้เช่าเรือประมงทาสีฟ้า–แดง ซึ่งเป็นเรือตกหมึก ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย
เมื่อเรือแล่นพ้นเกาะล้าน เวลาประมาณ 09.30 น. ได้พบคลื่นลูกใหญ่ซัดใส่เรืออย่างแรง ทำให้เรือล่มกลางทะเลทันที
ศรชล. และ ศคท.จังหวัดชลบุรี จัดกำลังเรือออกค้นหาอย่างเร่งด่วน และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครบทุกคน พร้อมดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ จัดทำแผนที่สังเขป และบันทึกภาพประกอบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบสาเหตุเรือล่มเพิ่มเติมต่อไป”