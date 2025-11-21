xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ออลล์ เดินหน้า “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ปรับปรุงห้องน้ำพุทธมณฑล อำนวยความสะดวกภิกษุสงฆ์–พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มุ่งยกระดับสุขอนามัยพื้นที่สาธารณะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าตอกย้ำปณิธาน “Giving and Sharing” และความมุ่งมั่นในการ “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ด้วยการสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นสถานที่รองรับพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนหลายพันคนในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา

วันนี้ (21 พ.ย.) นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เกียรติรับมอบห้องน้ำปรับปรุงใหม่จาก นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้รองรับการปฏิบัติธรรม การประกอบกิจกรรมทางศาสนา ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชนและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่มาเยือนพุทธมณฑล

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “พุทธมณฑลเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางจิตใจของคนไทยจำนวนมาก การที่ซีพี ออลล์ ได้มีโอกาสร่วมปรับปรุงห้องน้ำให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ถือเป็นการสานต่อความรับผิดชอบต่อสังคมตามปณิธาน Giving and Sharing ขององค์กร

จากเจตนารมณ์ของนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หลังจากได้สนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม จึงได้แสดงเจตจำนงขอเป็นเจ้าภาพดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ พร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ ดังกล่าว

เรามุ่งหวังว่าการดำเนินการครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความอุ่นใจ และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่พระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน รวมถึงประชาชนทุกคนที่มาใช้พื้นที่แห่งนี้ และเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสร้างชุมชนอุ่นใจ สร้างสังคมที่ดีต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

โครงการปรับปรุงครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางขององค์กรในการ “สร้างชุมชนอุ่นใจ” โดยมุ่งสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่จำเป็น และเสริมความพร้อมของพุทธมณฑลในฐานะจุดศูนย์กลางกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจน “จุดพักคอยและรวมพลสำคัญ” ของประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ภาคใต้เพื่อเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง

ห้องน้ำสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงในครั้งนี้ ครอบคลุมห้องน้ำชาย–หญิงรวมทั้งสิ้น 52 ห้อง โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสุขภัณฑ์ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และความสะอาดปลอดภัย พร้อมออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชนจำนวนมาก ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท

ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในทุกชุมชนทั่วประเทศ ผ่านการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงโครงการต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “สร้างชุมชนอุ่นใจ” อันเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทย













ซีพี ออลล์ เดินหน้า “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ปรับปรุงห้องน้ำพุทธมณฑล อำนวยความสะดวกภิกษุสงฆ์–พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มุ่งยกระดับสุขอนามัยพื้นที่สาธารณะ
ซีพี ออลล์ เดินหน้า “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ปรับปรุงห้องน้ำพุทธมณฑล อำนวยความสะดวกภิกษุสงฆ์–พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มุ่งยกระดับสุขอนามัยพื้นที่สาธารณะ
ซีพี ออลล์ เดินหน้า “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ปรับปรุงห้องน้ำพุทธมณฑล อำนวยความสะดวกภิกษุสงฆ์–พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มุ่งยกระดับสุขอนามัยพื้นที่สาธารณะ
ซีพี ออลล์ เดินหน้า “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ปรับปรุงห้องน้ำพุทธมณฑล อำนวยความสะดวกภิกษุสงฆ์–พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มุ่งยกระดับสุขอนามัยพื้นที่สาธารณะ
ซีพี ออลล์ เดินหน้า “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ปรับปรุงห้องน้ำพุทธมณฑล อำนวยความสะดวกภิกษุสงฆ์–พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มุ่งยกระดับสุขอนามัยพื้นที่สาธารณะ
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น