ซีพี ออลล์ เดินหน้า “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ปรับปรุงห้องน้ำพุทธมณฑล อำนวยความสะดวกภิกษุสงฆ์–พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มุ่งยกระดับสุขอนามัยพื้นที่สาธารณะ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าตอกย้ำปณิธาน “Giving and Sharing” และความมุ่งมั่นในการ “สร้างชุมชนอุ่นใจ” ด้วยการสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นสถานที่รองรับพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนหลายพันคนในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา
วันนี้ (21 พ.ย.) นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เกียรติรับมอบห้องน้ำปรับปรุงใหม่จาก นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้รองรับการปฏิบัติธรรม การประกอบกิจกรรมทางศาสนา ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชนและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่มาเยือนพุทธมณฑล
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “พุทธมณฑลเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางจิตใจของคนไทยจำนวนมาก การที่ซีพี ออลล์ ได้มีโอกาสร่วมปรับปรุงห้องน้ำให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ถือเป็นการสานต่อความรับผิดชอบต่อสังคมตามปณิธาน Giving and Sharing ขององค์กร
จากเจตนารมณ์ของนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หลังจากได้สนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม จึงได้แสดงเจตจำนงขอเป็นเจ้าภาพดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ พร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ ดังกล่าว
เรามุ่งหวังว่าการดำเนินการครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความอุ่นใจ และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่พระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน รวมถึงประชาชนทุกคนที่มาใช้พื้นที่แห่งนี้ และเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสร้างชุมชนอุ่นใจ สร้างสังคมที่ดีต่อไปอย่างต่อเนื่อง”
โครงการปรับปรุงครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางขององค์กรในการ “สร้างชุมชนอุ่นใจ” โดยมุ่งสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่จำเป็น และเสริมความพร้อมของพุทธมณฑลในฐานะจุดศูนย์กลางกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจน “จุดพักคอยและรวมพลสำคัญ” ของประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ภาคใต้เพื่อเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง
ห้องน้ำสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงในครั้งนี้ ครอบคลุมห้องน้ำชาย–หญิงรวมทั้งสิ้น 52 ห้อง โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสุขภัณฑ์ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และความสะอาดปลอดภัย พร้อมออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชนจำนวนมาก ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท
ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในทุกชุมชนทั่วประเทศ ผ่านการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงโครงการต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “สร้างชุมชนอุ่นใจ” อันเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทย