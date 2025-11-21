สังคมสะเทือน! แฉทุจริตออกบัตร ปชช. ให้จีนเทา 2 หมื่นใบ คิดค่าหัวใบละล้าน วอน จนท.ตรวจสอบ

เพจดัง “จเด็ด สิบเอ็ดทิศ” เปิดข้อมูลชวนช็อก ขบวนการทุจริตใน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ออกบัตรประชาชนไทยให้ชาวจีนต่างด้าวกว่า 20,000 ใบ มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถูกพาดพิงร่วมเอี่ยว เรียกรับผลประโยชน์สูงลิ่วใบละ 8 แสน 1 ล้าน ทำสังคมเรียกร้องเร่งตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. เพจดัง "จเด็ด สิบเอ็ดทิศ" ออกมาเปิดเผยข้อมูลน่าตกใจ เกี่ยวกับการทุจริตออกบัตรประชาชนไทยให้ชาวจีนต่างด้าวจำนวนมากในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยระบุว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์สูงถึงใบละ 8 แสนถึง 1 ล้านบาท
ทางเพจได้เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุถึงการทุจริตออกบัตรประชาชนให้กับชาวจีนต่างด้าวไปแล้วถึง 20,000 ใบ ซึ่งสร้างความไม่พอใจและตั้งคำถามอย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์
ชาวเน็ตบางรายได้ร่วมให้ข้อมูลและเปิดเผยถึงวิธีการที่กลุ่ม "จีนเทา" ใช้ในการออกบัตรประชาชนไทยอย่างผิดกฎหมาย โดยมีกลไกสำคัญดังนี้
มีการกล่าวอ้างถึงการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในขบวนการเพื่อให้บุคคลต่างด้าวยื่นขอทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน และ บุคคลต่างด้าวเหล่านี้ใช้วิธีหาคนในพื้นที่รับรองว่าเป็น "ญาติ" เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การขอทะเบียนราษฎร ทั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดตามข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม การที่ชาว "จีนเทา" ได้รับบัตรประชาชนอย่างผิดกฎหมายนี้ อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ เนื่องจากอาจมีการนำสิทธิทางทะเบียนราษฎรเหล่านี้ไปใช้เพื่อขอสัญชาติไทย หรือขอสิทธิพำนักถาวร ซึ่งจะบ่อนทำลายความชอบธรรมของระบบทะเบียนประชากรไทย
จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานทะเบียนราษฎรและหน่วยงานปราบปรามการทุจริต ให้เร่งเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้อย่างเด็ดขาดโดยเร็วที่สุด