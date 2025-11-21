อุทาหรณ์พ่อแม่! อย่าลงข้อมูลลูกในโซเชียล หลังพบชายอ้างชื่อ-สกุลถูกเป๊ะ บุกโรงเรียนหวังลักตัวนักเรียน

เพจ “เจ๊ม้อย v+"โพสต์คลิปเตือนภัยหลังมีชายเสื้อส้มแจ้งชื่อข้อมูลส่วนตัวนักเรียนถูกเป๊ะ หวังรับนักเรียนหญิงออกจากโรงเรียน ครู-ประธานนักเรียน-รปภ. ไหวพริบดี สกัดผู้ก่อเหตุได้ทัน วอนพ่อแม่อย่าลงข้อมูลส่วนตัวลูกในโซเชียล
วันนี้ (21 พ.ย.) เพจ “เจ๊ม้อย v+"โพสต์คลิปเตือนอุทาหรณ์ถึงความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เมื่อมีชายสวมเสื้อสีส้มต้องสงสัยบุกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และพยายามอ้างสิทธิ์รับตัวนักเรียนหญิงคนหนึ่งออกไปข้างนอก โดยระบุชื่อ-นามสกุลของนักเรียนคนนั้นได้อย่างถูกต้อง
จากนั้น คุณครู ประธานนักเรียน และเจ้าหน้าที่ รปภ. สังเกตเห็นถึงพิรุธความผิดปกติ จึงพาน้องนักเรียนหญิงมายืนยันว่า "ไม่รู้จัก" ชายคนดังกล่าว และรีบเดินออกจากโรงเรียนไปอย่างรวดเร็ว
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “อันตรายมากค่ะ ชายเสื้อส้มเข้ามาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ถามหาน้องนักเรียน เพื่อจะรับออกไปข้างนอก บอกทั้งชื่อนามสกุลถูกต้อง
- น้องประธานนักเรียน จึงไปตามตัวน้องผู้หญิงที่ชาย
เสื้อส้มจะมารับ
- คุณครู ประธานนักเรียน และ รปภ. เริ่มสงสัย จึงได้
สอบถามไป และสังเกตุเห็นถึงความผิดปกติ
- รปภ. รีบปิดประตูโรงเรียนครึ่งหนึ่ง และเข้ามาสอบ
ถามชายเสื้อส้ม และน้องนักเรียนก็เข้ามา คงบอกว่า
ไม่รู้จัก
- ชายเสื้อส้มเห็นท่าไม่ดี รีบเดินออกไปจากโรงเรียน
ทันที ขอชื่นชมทางโรงเรียน คุณครู รปถ. ประธาน
นักเรียน ที่มีระบบป้องกันดูแลนักเรียนเยี่ยมมาก
- ต่อไปก็คือ การหาตัวชายเสื้อส้มค่ะ ใครพอคุ้นหน้า
สามารถแจ้งทันที เกรงจะไปทำเช่นนี้อีก
- อยากฝากเตือนพ่อแม่ ที่นำผลการเรียนลูก หรือว่า
อะไรก็แล้วแต่ ที่มีชื่อลูก อย่าเอาลงในโซเชียลนะคะ
มันจะเป็นช่องทางให้คนกลุ่มนี้”
