“ตั่งฮั่วเส็ง บางลำพู” เปิดบริการวันสุดท้ายแล้ว สิ้นสุดตำนานห้างเก่าแก่ย่านพระนคร

ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ ตั่งฮั่วเส็ง บางลำพู ประกาศปิดให้บริการถาวรในวันนี้ (20 พ.ย.) หลังอยู่คู่ชุมชนมายาวนาน ลูกค้าแห่อำลาและขอบคุณห้างที่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำหลายสิบปี
วันนี้ (20 พ.ย.) เฟซบุ๊กเพจ “Tang Hua Seng Group” ได้โพสต์ประกาศสำคัญว่า “ตั่งฮั่วเส็ง บางลำพู เปิดบริการวันสุดท้าย” พร้อมข้อความขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมา โดยระบุว่าห้างจะปิดให้บริการถาวรหลังจากวันนี้เป็นต้นไป โดยโพสต์ดังกล่าวมีภาพดอกบัวสีชมพู พร้อมข้อความขอบคุณลูกค้า สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ผูกพันกับห้างแห่งนี้มายาวนาน บรรดาลูกค้าและชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์รำลึกความทรงจำวัยเด็ก ตั้งแต่การมาซื้อของใช้ในบ้าน อุปกรณ์เรียน ไปจนถึงการเดินเล่นกับครอบครัว
ขณะเดียวกัน ลูกค้าหลายคนเดินทางมาซื้อสินค้าและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันสุดท้าย บรรยากาศเต็มไปด้วยความเสียดายและความผูกพันต่อห้างที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน
สำหรับห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งก่อตั้งขึ้นในปี 2505 ที่ย่านบางลำพู เขตพระนคร โดยตระกูลจุนประทีปทอง แรกเริ่มดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย เครื่องสำอาง ผ้าแฟชั่น และอุปกรณ์ตัดเย็บต่างๆ จดทะเบียนร้านค้าเป็นห้างหุ้นส่วน ก่อนปรับรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด เปิดแผนกซูเปอร์มาร์เกต เครื่องไฟฟ้า เครื่องเขียน เครื่องแต่งกายบุรุษ-สตรี และจัดให้มีแผนกเย็บปักถักร้อย เพิ่มขนาดพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีจำนวนมากขึ้น นำเสนอสินค้าขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
กระทั่งปี 2534 เปิดบริการห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี บนถนนสิรินธร เขตบางพลัด ด้วยพื้นที่โดยประมาณ 30,000 ตารางเมตร อาคารพาณิชย์ 10 ชั้น ที่จอดรถมากกว่า 800 คัน ในปี 2554 เคยรีโนเวตเปลี่ยนชื่อเป็น "T-Square" ปัจจุบันมีผู้เช่าหลักที่เหลืออยู่ ได้แก่ เอ็มเคเรสเตอรองท์ เคเอฟซี เชสเตอร์กิล ซานตาเฟ่ ข้าน้อยขอชาบู ฟุ่ยโหยวหมาล่าสายพาน ร้านทีพีไอ และไปรษณีย์ไทย ส่วนชั้น B เป็นเก็ทอิทซูเปอร์มาร์เก็ต จำหน่ายอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านดังกิ้นโดนัท วัตสัน ศูนย์อาหาร ศูนย์ไอที โทรศัพท์มือถือ และ Kerry Express
นอกจากนี้ กลุ่มตั้งฮั่วเส็งยังขยายร้านค้าขนาดเล็ก อย่างเช่น ตั้งฮั่วเส็งมินิมาร์ท และเก็ทอิท ซูเปอร์มาร์เกต แต่ได้ปิดไปแล้ว รวมทั้งขยายธุรกิจด้านงานฝีมือออกไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ ภายใต้ชื่อ “LIZ”
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ได้ปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2567 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง ขอยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขณะที่นายวิโรจน์ จุนประทีปทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารคนสำคัญได้เสียชีวิตไปนานแล้ว เหลือแต่นายมนัส รณกรกิจอนันต์ ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องบริหารร่วมกับครอบครัวจุนประทีปทอง กระทั่งวันนี้ได้ปิดตำนานห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ลง รวมระยะเวลาที่โลดแล่นในธุรกิจค้าปลีก 63 ปี