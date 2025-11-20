สยอง! รถบัสกัมพูชาตกสะพานจมน้ำกลางดึก ดับ 13 บาดเจ็บ 24 คาดคนขับหลับใน

เกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารตกสะพานลงไปในแม่น้ำ ในจังหวัดกัมปงธม ของกัมพูชา เวลาตี 3 ของวันที่ 20 พ.ย. เจ้าหน้าที่กู้ซากรถขึ้นมาได้แล้ว จบเสียชีวิต 13 บาดเจ็บ 24 ราย คาดคนขับหลับใน
วันนี้(20 พ.ย.) สำหนักข่าว Khmer Times รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิต 13 ราย และผู้บาดเจ็บ 24 ราย หลังเกิดเหตุรถบัสพุ่งตกสะพานลงแม่น้ำในจังหวัดกัมปงธม
สีว โสวันนา รองผู้กำกับการตำรวจจราจรอำเภอสันตุก จังหวัดกัมปงธม เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2025 บริเวณสะพานโอปราสาท หมู่บ้านเจย ตำบลโกเกาะ อำเภอสันตุก
พล.ต.ต.เฮง โสพล ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดกัมปงธม กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ซากรถขึ้นจากน้ำได้แล้ว พบผู้เสียชีวิต 13 ราย และผู้บาดเจ็บ 24 ราย
จากข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ ระบุว่า สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากคนขับมีอาการง่วงหลับใน