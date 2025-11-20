สุดเศร้า! “น้องเม่น” ดับกลางถนนเขาใหญ่ ชาวเน็ตวอนนักท่องเที่ยว ขับรถเข้าบ้านเขาโปรดให้เกียรติ

เผยภาพเตือนอุทาหรณ์หลังพบซาก "เม่น"นอนตายกลางถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วอนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ศุภภรญา คำพันธ์” โพสต์เหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจและเตือนอุทาหรณ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หลังพบซาก "เม่น" สัตว์ป่าขนาดเล็ก นอนตายกลางถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “น้องเดินอยู่ในบ้านน้อง นุดขับรถระวังน้องเม่น เดินข้ามถนน ด้วยน๊า หนึ่งชีวิตก็มีค่า 19/11/2568 06.26 น. #อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่"
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตคอมเมนต์แสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก เช่น โอ้ย..สงสารจัง น้องเม่น ขับรถขึ้นเขาบ้านของสัตว์น้อย ทำไมขับเร็วจัง ชีวิตใคร ใครก็รัก , ขับรถเข้าบ้านเขา โปรด ให้เกียรติ เจ้าของบ้านเขาด้วยครับ สงสารน้องจังเลย , เดินอยู่ในบ้านตัวเองแท้ๆ