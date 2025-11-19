กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ “พระพันปีหลวง” โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จในการนี้ด้วย
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย