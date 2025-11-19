น่าขยะแขยง!! แฉพฤติกรรม “แจ็กแปปโฮ” ใช้ปากกระดกเหล้าในเลาจน์สายการบินหมดขวดแล้ววางไว้ที่เดิม

แฉต่อ พบพฤติกรรม “แจ็กแปปโฮ” ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ทำเรื่องน่าขยะแขยงในเลาจน์สายการบิน โดยเจ้าตัวใช้ปากกระดกขวดเหล้าที่เตรียมเสิร์ฟลูกค้าจนหมดขวดแล้ววางไว้ที่เดิม
จากกรณีเกิดประเด็นดรามาเดือดในโลกออนไลน์ หลัง “แจ็กแปปโฮ” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์คลิปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมทำคอนเทนต์ปีนขึ้นไปบนหลังคารถ ถอดเสื้อเต้นอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ สาขาที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยังโพสต์คลิปขณะขับรถยนต์เปิดซันรูฟ ยื่นศีรษะของตนและลูกชายออกมาบนทางด่วนที่ญี่ปุ่น ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายจราจรญี่ปุ่นหลายข้อ และหากเกิดอุบัติเหตุ อาจถึงขั้นเข้าข่ายความผิดทางอาญา
ล่าสุด วันนี้ (19 พ.ย.) สมาชิก "X" ชื่อว่า "@BKKTrains" โพสต์แฉพฤติกรรม “แจ็กแปปโฮ” ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าตัวก่อเหตุหยิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในเลาจน์สายการบิน ที่วางไว้ในโซนที่เอาไว้เตรียมเสิร์ฟให้ลูกค้ามาเปิดขวดดื่มเอง กระดกจนหมดขวดและนำวางไว้ที่เดิม
โดยระบุข้อความว่า "โอ้โห พฤติกรรมโคตรน่าขยะแขยง นอกจากไปยืนถอดเสื้อเต้นๆ บนหลังคารถ และไปโผล่หัวออกนอกซันรูฟบนทางด่วนแล้ว
ก่อนบินยังไปทำพฤติกรรมน่าขยะแขยงในเลาจน์สายการบินที่สุวรรณภูมิอีก ไปหยิบเหล้าที่เขาวางไว้ในโซนที่เอาไว้เตรียมเสิร์ฟให้ลูกค้ามาเปิดขวดดื่มเอง แค่หยิบมารินเองก็ถือว่าแย่แล้วนะ
นี่เล่นกระดกขวดแบบเอาปากอมปากขวดเลย พอดื่มหมดขวดก็เอาไปวางไว้ที่เดิมเหมือนเป็นขวดที่ถูกรินหมดโดยพนักงาน"
