สั่งงดเดินเรือ! เกาะสมุย-เกาะเต่า เหตุคลื่นลมแรง กระทบผู้โดยสารจำนวนมาก

ผู้ให้บริการเรือหลายบริษัทออกประกาศงดให้บริการเดินเรือ “สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า” และ “เกาะเต่า-สุราษฎร์ธานี” ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ย. 2568 หลังสภาพอากาศมีคลื่นลมแรง เตือนผู้โดยสารติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (19 พ.ย.) เพจ “สถานีวิทยุกระจายเสียงเกาะสมุย (สวท.เกาะสมุย) กรมประชาสัมพันธ์” ได้เผยแพร่ประกาศงดให้บริการเดินเรือในหลายเส้นทาง หลังได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการเรือเฟอร์รีและเรือสปีดโบ๊ต ว่าสภาพอากาศในช่วงนี้มีคลื่นลมแรง ส่งผลให้การเดินเรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เส้นทางที่ประกาศงดให้บริการ ได้แก่
สุราษฎร์ธานี-เกาะเต่า วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
เกาะเต่า-สุราษฎร์ธานี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
นอกจากนี้ หลายบริษัท เช่น โลตัสเฟอร์รี่ ลมพระยา และเรือด่วนสายต่างๆ ยังแจ้งปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกบางเที่ยว เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขออภัยในความไม่สะดวก พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศรายเที่ยวจากบริษัทเรือแต่ละรายก่อนเดินทาง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพคลื่นลมในช่วงวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2568 หากสภาพอากาศดีขึ้น จะมีการประกาศกลับมาให้บริการตามปกติอีกครั้ง
ด้านเพจ “ที‘ลมฟ้าอากาศ” ได้โพสต์เตือนถึงสภาพอากาศเช่นกัน โดยระบุข้อความว่า “เตือน!!! มหาอุทกภัย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง-ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดชุมพร‐นราธิวาส จะเจอฝน 1,000 ปี ฝนที่ตกสะสม อาจจะสูงมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตั้งแต่วันนี้-10 วันข้างหน้านี้
โดยมีช่วงฝนที่ตกหนักแบบไม่หยุดหย่อนต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน 3-5 วัน ช่วงวันที่ 20-24 พ.ย.นี้ และช่วงวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค.นี้
ทั้งนี้ เป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงมาก ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณอ่าวไทยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนกลาง 2 ช่วง วันที่ 22-24 พ.ย.นี้ (และช่วงวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค.นี้อาจจะเป็นระดับพายุดีเปรสชัน)
ฝนจะตกมากกว่าปีที่แล้ว 2-3 เท่าตัว *** นี่แค่ยกแรก ของภาคใต้ปีนี้ ขอให้รอรับ”