เปิดคลิป! นาทีลูกตำรวจร่วมวงวิวาทกลางงานหมอลำวังสามหมอ อุดรธานี

เพจดัง เผยคลิปอีกมุม เหตุชุลมุนกลางงานหมอลำวังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยชัดเจนว่านายโอเล่ ลูกชายอดีตรองผู้กำกับการ ซึ่งเกษียณแล้ว เข้าร่วมวงทะเลาะด้วย พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า อาจมีสายลึกลับสั่งให้ผู้ก่อเหตุถ่ายรูปมอบกระเชาให้ผู้กำกับเพื่อให้เรื่องจบลง โดยทิ้งคำถามว่า สภ.อำเภอวังสามหมอ จะจริงจังกับคดีนี้แค่ไหน
จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจตำรวจ กลางงานหมอลำวังสามหมอ จ.อุดรธานี ขณะเข้าแยกเหตุทะเลาะ และมีลูกตำรวจรายหนึ่ง ได้ผลัก ส.ต.อ.ศรายุทธ ล้มทั้งยืน ด้านเจ้าแม้ขอโทษแล้ว ด้านผกก.สภ.วังสามหมอ ย้ำชัดเป็นลูกใครก็หนีคดีไม่ได้ ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหา ทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้าน พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ธนะกิจไพโรจน์ ผกก.สภ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ผู้ก่อเหตุรายนี้ทราบชื่อคือนายโอเล่ เป็นลูกชายของอดีตรองผู้กำกับการ ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้ว วันเกิดเหตุเห็นว่านายโอเล่มาขอโทษตำรวจแล้ว แต่คงไม่จบแค่คำขอโทษ ต้องดำเนินคดีไม่ว่าคุณจะเป็นลูกใครหลานใครก็ต้องถูกดำเนินคดี ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (18 พ.ย.) เพจ“อีห่าขยี้ข่าว“ ได้โพสต์คลิป นาทีเหตุชุลมุนกลางงานหมอลำวังสามหมอ โดยเป็นอีกมุมที่เห็นชัดว่านายโอเล่ เป็นลูกชายของอดีตรองผู้กำกับการ ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วได้ร่วมวงทะเลาะวิวาทด้วย โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ลูกชายอดีต รองผกก. ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน“
ด้านเพจได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “จริงหรือมีสายลึกลับโทรมาให้ผู่ก่อเหตุถ่ายรูปมอบกระเชาให้ผู้กำกับแล้ว ให้เรื่องจบรอติดตามตอนต่อไป สภ.อำเภอวังสามหมอ จะจริงจังแค่ไหน ชาวบ้านกลัวเหมือนครั้งก่อนๆ สงสารลูกหลานชาวบ้าน เจอเด็กตำรวจกลุ่มนี้”
คลิกชมคลิปวีดีโอ