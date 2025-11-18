ดรามา "แจ็กแปปโฮ" สะเทือนญี่ปุ่น! ชาวเน็ตจับผิดภรรยา อ้างห้ามสามีแล้วแต่กลับยืนถ่ายคลิป

ดรามาสนั่น! "แจ็กแปปโฮ" เต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น ชาวเน็ตจับโป๊ะภรรยา! โพสต์ห้ามสามี แต่ถูกแฉว่าอยู่ในคลิป แถมช่วยถ่ายวิดีโอ
จากกรณี "แจ็กแปปโฮ" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้านคน ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลังโพสต์คลิป ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อลอว์สัน สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่นพฤติกรรมดังกล่าวถูกมองว่า ไม่เหมาะสม และสร้างความเดือดร้อน
ต่อมา "แจ็กแปปโฮ" ชี้แจงว่า เป็นความผิดพลาดที่ต้องยอมรับเพื่อแก้ไข และ ยืนยันไม่ลบคลิป
ภรรยาของอินฟลูเอนเซอร์ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเช่นกันว่า ตนได้ ห้ามปรามสามีแล้วแต่ไม่เป็นผล
ล่าสุด (18 พ.ย.) ดรามาได้พุ่งเป้าไปที่ภรรยาของ "แจ็กแปปโฮ" เมื่อชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามา จับผิดข้อความชี้แจง เนื่องจากในคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็นนั้น มีภาพที่ ภรรยาได้ยืนอยู่ใกล้รถยนต์คันเกิดเหตุ และกำลังถ่ายคลิปวิดีโอการเต้นของสามีอยู่ด้วย ทำให้ชาวเน็ตมองว่าพฤติกรรมดังกล่าว สวนทาง กับที่เธอโพสต์ว่าได้ห้ามปรามสามีแล้วอย่างสิ้นเชิง